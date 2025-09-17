Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Pasirengimą sezonui „Žalgiris“ baigė sunkia pergale Londone

2025-09-17 23:34
2025-09-17 23:34

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pergalingai uždarė pasiruošimo sezonui etapą. Londone sausakimšoje „Copper Box“ arenoje Tomo Masiulio auklėtiniai 68:63 (21:23, 19:14, 17:13, 11:13) nugalėjo Tautvydo Sabonio vadovaujamą „Lions“ ekipą.

M.Wrightas turėjo problemų su baudų metimais (www.zalgiris.lt nuotr.)

0

Kaip namuose rungtyniavusiam „Žalgiriui“ pirmuosius 4 taškus pelnė Laurynas Birutis (4:4), dvitaškį su pražanga pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po krepšiu praslydo Sylvainas Francisco – 9:4. Tarp Deivido Sirvydžio dviejų taiklių tritaškių įsiterpė Edgaro Ulanovo baudos metimas ir Moseso Wrighto dvitaškis po verpstės – 18:13. E.Ulanovas dar kartą pataikė 1 iš 2 baudų, M.Wrightas dėjo į krepšį (21:17), bet kėlinį sėkmingiau užbaigė „Lions“ – 21:23.

N.Williamsas-Gossas realizavo tik 1 baudą iš 3, bet L.Biručio dvitaškis ir Ąžuolo Tubelio 3 baudų metimai vėl vedė „Žalgirį“ į priekį – 27:23. S.Francisco rinko 5 taškus, M.Wrightas pridėjo 4 – 36:30. Antrąjį kėlinį uždarė E.Ulanovo ir Igno Brazdeikio taiklūs baudų metimai – 40:37.

Trečiojo kėlinio pradžioje L.Birutis įmetė baudą, N.Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, o Dustinas Sleva įveikė varžovų gynybą tiek iš arti, tiek ir atakuodamas iš trijų taškų zonos – 48:45. S.Francisco įmetė tritaškį ir vėliau pasižymėjo prasiveržimu su pražanga – 54:48. Kėlinio pabaigoje Mantas Rubštavičius švystelėjo taiklų tritaškį, M.Wirghtas galingu bloku nutraukė „Lions“ ataką – 57:50.

M.Wrightas dėjo po E.Ulanovo perdavimo, pats „Žalgirio“ kapitonas pridėjo baudos metimą – 60:52. D.Sleva ir S.Francisco didino persvarą iki 10 taškų – 64:54. M.Wrightas gerai kovojo dėl kamuolių, bet prametė 4 baudas iš eilės, todėl varžovai priartėjo iki 64:63. Visgi paskutinėmis sekundėmis D.Sirvydis ir E.Ulanovas taikliais baudų metimais įtvirtino žalgiriečių pergalę – 68:63.

TOLIAU SKAITYKITE
