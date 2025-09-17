Dramatiški vaizdai pasaulio čempionate – prie kritusios olimpinės čempionės skubėjo medikai

Moterų 3000 m kliūtiniame bėgime nugalėjo čempionatų rekordą pagerinusi Kenijos stajerė Faith Cherotich (8:51.59). Sidabrą pelnė Bahreino atstovė Winfred Yavi (8:56.46), o bronzą – etiopė Sembo Almayew (8:58.86).
Lengvosios atletikos sirgalius šiame finale sukrėtė Tokijo olimpinės čempionės ir Paryžiaus olimpinės vicečempionės Peruth Chemutai nelaimė. Ji ilgai bėgo lyderių grupėje, bet tada kliudė vieną iš barjerų ir skaudžiai krito. Sportininkė finišo nepasiekė, jai prireikė medikų pagalbos. P. Chemutai buvo užkelta ant neštuvų ir išgabenta iš arenos. Kai kurie šaltiniai skelbia, kad P. Chemutai buvo išvežta į ligoninę, bet ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.
A very Quick recovery to you our sister Peruth Chemutai,We love you & we're all behind you ♥️ pic.twitter.com/pnIOy2jikZREKLAMAREKLAMA— Sebei Nation (@SebeiNation) September 17, 2025
Naujuoju pasaulio šuolio į tolį čempionu tapo italas Mattia Furlani, pasiekęs karjeros rekordą – 8,39 metro. Sidabrą pelnė jamaikietis Tajay Gayle‘as (8,34), o bronzą – kinas Yuhao Shi (8,33).
Fiasko patyrė titulą gynęs graikas Miltiadis Tentoglou, kuris užėmė vos 11-ą vietą (7,83) ir turėjo trauktis atlikęs tik 3 bandymus. Vos prieš porą dienų atrankoje graikas šoko 8,17 m. Toks rezultatas finale jam bent jau būtų garantavęs galimybę atlikti visus 6 bandymus.
M. Tentoglou šiemet ir toliau priklauso geriausias sezono rezultatas pasaulyje – 8,46 m.
Moterų šuolio su kartimi rungtyje trečią kartą iš eilės pasaulio čempione tapo amerikietė Katie Moon (4,90), aplenkusi tautietę Sandi Morris (4,85) ir slovėnę Tiną Šutej (4,80).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!