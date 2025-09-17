Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Dramatiški vaizdai pasaulio čempionate – prie kritusios olimpinės čempionės skubėjo medikai

2025-09-17 23:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 23:28

Tokijuje (Japonija) trečiadienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Peruth Chemutai | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) trečiadienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

REKLAMA
0

Moterų 3000 m kliūtiniame bėgime nugalėjo čempionatų rekordą pagerinusi Kenijos stajerė Faith Cherotich (8:51.59). Sidabrą pelnė Bahreino atstovė Winfred Yavi (8:56.46), o bronzą – etiopė Sembo Almayew (8:58.86).

Lengvosios atletikos sirgalius šiame finale sukrėtė Tokijo olimpinės čempionės ir Paryžiaus olimpinės vicečempionės Peruth Chemutai nelaimė. Ji ilgai bėgo lyderių grupėje, bet tada kliudė vieną iš barjerų ir skaudžiai krito. Sportininkė finišo nepasiekė, jai prireikė medikų pagalbos. P. Chemutai buvo užkelta ant neštuvų ir išgabenta iš arenos. Kai kurie šaltiniai skelbia, kad P. Chemutai buvo išvežta į ligoninę, bet ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujuoju pasaulio šuolio į tolį čempionu tapo italas Mattia Furlani, pasiekęs karjeros rekordą – 8,39 metro. Sidabrą pelnė jamaikietis Tajay Gayle‘as (8,34), o bronzą – kinas Yuhao Shi (8,33).

REKLAMA

Fiasko patyrė titulą gynęs graikas Miltiadis Tentoglou, kuris užėmė vos 11-ą vietą (7,83) ir turėjo trauktis atlikęs tik 3 bandymus. Vos prieš porą dienų atrankoje graikas šoko 8,17 m. Toks rezultatas finale jam bent jau būtų garantavęs galimybę atlikti visus 6 bandymus.

M. Tentoglou šiemet ir toliau priklauso geriausias sezono rezultatas pasaulyje – 8,46 m.

Moterų šuolio su kartimi rungtyje trečią kartą iš eilės pasaulio čempione tapo amerikietė Katie Moon (4,90), aplenkusi tautietę Sandi Morris (4,85) ir slovėnę Tiną Šutej (4,80).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų