TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Nuožmiame pasaulio čempionato finale Naderas 0.02 sek. aplenkė Wightmaną ir sensacingai iškovojo auksą

2025-09-17 22:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 22:39

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate trečiadienį visus pribloškė portugalas Isaacas Naderas.

Isaacas Naderas | Scanpix nuotr.

0

Iki šiol pasaulio čempionato medalių neturėjęs 26-erių portugalas 1500 m nubėgo per 3 min. 34.10 sek. ir iškovojo auksą. Ilgą laiką pirmavo britas Jake‘as Wightmanas, bet jis paskutiniame žingsnyje praleido I. Naderą įpriekį ir pralaimėjo jam 0.02 sek. Bronza tenkinosi 0.15 sek. atsilikęs Reynoldas Cheruiyotas iš Kenijos.

I. Naderas po finišo atrodė kiek priblokštas, bet vėliau, duodamas interviu, pareiškė, kad jo pergalė nėra sensacija.

„Aš savo pergalės nelaikau sensacija, nes šį sezoną buvau vienas geriausių bėgikų pasaulyje. Pasaulio čempionato auksas buvo pagrindinis mano sezono tikslas. Padariau viską, kad tai taptų realybe“, – sakė I. Naderas.

2022 m. pasaulio vicečempionas J. Wightmanas, atsigavęs po daugybės traumų, pripažino, kad iki pasakos su laiminga pabaiga jam trūko visai nedaug.

„Bėgau idealiai. Jau galvojau, kad nuostabiai užbaigsiu šitą pasaką, bet tada pajaučiau, kad kažkas prie manęs artėja. Bėgau iš paskutiniųjų ir atidaviau visas jėgas, kurias turėjau. Nieko daugiau negalėjau padaryti. Tiesiog Naderas šiandien pasirodė neįtikėtinai gerai“, – teigė J. Wightmanas.

Šį kartą anksti iš kovos dėl medalių krito titulą gynęs britas Joshas Kerras, kuris patyrė traumą. Nepaisant to, britas finale pasiekė finišą, nors ir atsiliko nuo priešpaskutinės vietos net 34 sek.

Finale lūkesčių nepateisino olandas Nielsas Larosas. Šių metų „Deimantinės lygos“ čempionas liko 5-as (3:34.52).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

