Olimpinei čempionei varžybos Tokijuje baigėsi anksčiau laiko, Claye‘us įsirašė į JAV istoriją

Vyrų trišuolio rungtyje į finalą neprasimušė net 8-ą kartą pasaulio čempionate startavęs amerikietis Willas Claye‘us. Legendinis trišuolininkas užėmė 19-ą vietą (16,52) ir liko per 31 cm nuo finalo. W. Claye‘us per karjerą laimėjo 4 pasaulio čempionato medalius ir 3 olimpinius medalius, bet aukso taip ir neiškovojo. Čempionu amerikiečiui pavyko tapti tik pasaulio uždarų patalpų čempionatuose.
W. Claye‘us tapo pirmu istorijoje JAV sportininku tarp vyrų, kuris dalyvavo aštuoniuose pasaulio čempionatuose.
Toli nuo sau įprastų rezultatų buvo ir šių metų Europos uždarų patalpų vicečempionas vokietis Maxas Hessas, užėmęs vos 29-ą poziciją (16,09). Vokietis pabrėžė, kad pustrečio mėnesio praleido dėl traumos ir nespėjo įgyti geros sportinės formos.
Moterų 200 m bėgimo atrankoje žiūrovai neišvydo Julien Alfred iš Sent Lusijos. Viena iš favoričių turėjo trauktis dėl pakinklinės sausgyslės traumos.
„Nusprendėme, kad prioritetas šiuo metu turėtų būti Julien sveikata. Priimtas sprendimas jai bus naudingiausias ilguoju laikotarpiu. Žinome, kad kai kuriuos sirgalius ši žinia nuvils, bet mes vis tiek didžiuojamės Julien pasiekimais šiame čempionate“, – rašoma Sent Lusijos lengvosios atletikos federacijos pranešime.
J. Alfred Tokijuje spėjo iškovoti bronzą 100 m sprinte. Pernai Paryžiuje sportininkė tapo 100 m bėgimo olimpine čempione ir 200 m bėgimo vicečempione.
Vyrų 200 m bėgimo atrankoje fiasko patyrė Robertas Gregory. Jis sugaišo 20.43 sek. ir net nepateko į pusfinalį, nors šiemet turi 6-ą geriausią rezultatą pasaulyje (19.80).
