  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Alytus“ pasikvietė buvusį MKL „Oro karalių“

2025-09-17 19:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 19:20

„Alytus“ į savo gretas pasikvietė Nacionalinėje krepšinio lygoje debiutuosiantį 19-metį Dominyką Šimonį.

D.Šimonis debiutuos NKL (Foto: Saulius Čirba)

„Alytus“ į savo gretas pasikvietė Nacionalinėje krepšinio lygoje debiutuosiantį 19-metį Dominyką Šimonį.

1

Jaunuolis praėjusį sezoną tobulėjo Regionų krepšinio lygos B divizione, gindamas gimtojo miesto „Panevėžio“ ir Šilalės „Lūšies“ ekipų spalvas. Per 13 susitikimų jis fiksavo 9,9 taško, 5,9 sugriebto kamuolio ir 11,9 naudingumo balo rodiklius.

2024 m. Šimonis laimėjo Moksleivių krepšinio lygos dėjimų konkursą.

Alytiškiams artėjantį sezoną atstovaus Markusas Terry, Robertas Watersas-Johnsonas, Justinas Norkus, DeAngelo Stewartas, Tautvydas Baltrušaitis, Martynas Pocevičius ir Augustinas Venckus.

