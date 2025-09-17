„Alytus“ pasikvietė buvusį MKL „Oro karalių“

Jaunuolis praėjusį sezoną tobulėjo Regionų krepšinio lygos B divizione, gindamas gimtojo miesto „Panevėžio“ ir Šilalės „Lūšies“ ekipų spalvas. Per 13 susitikimų jis fiksavo 9,9 taško, 5,9 sugriebto kamuolio ir 11,9 naudingumo balo rodiklius.
2024 m. Šimonis laimėjo Moksleivių krepšinio lygos dėjimų konkursą.
Alytiškiams artėjantį sezoną atstovaus Markusas Terry, Robertas Watersas-Johnsonas, Justinas Norkus, DeAngelo Stewartas, Tautvydas Baltrušaitis, Martynas Pocevičius ir Augustinas Venckus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!