Italijoje – dar vienas Dubicko įvartis, Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas

Tuo metu Italijos „Serie C“ lygoje jau trečią šio sezono įvartį pelnė puolėjas Edgaras Dubickas. Lietuvis žaidė visą mačą, 39 minutę pelnė pirmąjį rungtynių įvartį, o jo atstovaujamas „Ternana“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Pontedera“ klubą.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visą mačą, bet jo ginamas „Perugia“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Sambenedettese“ klubui. Pats lietuvis 73 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas žaidė visas rungtynes, bet praleido du įvarčius ir jo ginamas „Gubbio“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Campobasso“ ekipai. Tiesa, šiose rungtynėse T. Krapikas atrėmė du smūgius.
Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė visą mačą, o jo atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas svečiuose 2:0 įveikė „Marsaxlokk“ ekipą.
