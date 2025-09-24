Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Italijoje – dar vienas Dubicko įvartis, Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas

2025-09-24 08:45
2025-09-24 08:45

Suomijos pirmenybėse Paulius Golubickas žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau per pridėtą rungtynių laiką, o jo atstovaujamas Kuopio KuPS klubas namuose 3:2 palaužė SJK ekipą. Tiesa, pergalingą įvartį KuPS pelnė per pridėtą rungtynių laiką, o pats P. Golubickas rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio 17 minutę.

Edgaras Dubickas (centre)

0

Tuo metu Italijos „Serie C“ lygoje jau trečią šio sezono įvartį pelnė puolėjas Edgaras Dubickas. Lietuvis žaidė visą mačą, 39 minutę pelnė pirmąjį rungtynių įvartį, o jo atstovaujamas „Ternana“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Pontedera“ klubą.

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visą mačą, bet jo ginamas „Perugia“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Sambenedettese“ klubui. Pats lietuvis 73 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas žaidė visas rungtynes, bet praleido du įvarčius ir jo ginamas „Gubbio“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Campobasso“ ekipai. Tiesa, šiose rungtynėse T. Krapikas atrėmė du smūgius.

Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė visą mačą, o jo atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas svečiuose 2:0 įveikė „Marsaxlokk“ ekipą.

Edgaras Dubickas (deš.)
