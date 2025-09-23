„Bayern“ pasikvietė konkurentų gretose žibėjusį centrą ir Lenkijoje žaidusį serbą

Prie vokiečių ekipos jungiasi 26 metų 208 cm ūgio centras Davidas McCormackas ir 27 metų 201 cm ūgio puolėjas Aleksa Radanovas.
Praėjusiame sezone D.McCormackas baigė Berlyno ALBA komandoje ir Eurolygoje per 19 minučių pelnė 10,5 taško, atkovojo 5,7 kamuolio ir rinko 12,4 naudingumo balo.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 & 𝐀𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀! 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 23, 2025
We strenghten our roster with David McCormack and Aleksa Radanov. Read all about it here
Roster update presented by @freelancede#FCBB #WeBallTogether
Aukštaūgis jau buvo arti susitarimo su Bolonijos „Virtus“ klubu.
Serbas A.Radanovas žaidė Varšuvos „Legia“ klube ir Lenkijos čempionate per 21 minutę pelnė 9,7 taško, atkovojo 4,2 kamuolio, atliko 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,5 naudingumo balo.
