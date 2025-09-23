Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Bayern“ pasikvietė konkurentų gretose žibėjusį centrą ir Lenkijoje žaidusį serbą

2025-09-23 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-23 18:00

Miuncheno „Bayern“ klubas iškart paskelbė apie du naujokus.

D.McCormackas žais Miunchene (Scanpix nuotr.)

Miuncheno „Bayern“ klubas iškart paskelbė apie du naujokus.

0

Prie vokiečių ekipos jungiasi 26 metų 208 cm ūgio centras Davidas McCormackas ir 27 metų 201 cm ūgio puolėjas Aleksa Radanovas.

Praėjusiame sezone D.McCormackas baigė Berlyno ALBA komandoje ir Eurolygoje per 19 minučių pelnė 10,5 taško, atkovojo 5,7 kamuolio ir rinko 12,4 naudingumo balo.

Aukštaūgis jau buvo arti susitarimo su Bolonijos „Virtus“ klubu.

Serbas A.Radanovas žaidė Varšuvos „Legia“ klube ir Lenkijos čempionate per 21 minutę pelnė 9,7 taško, atkovojo 4,2 kamuolio, atliko 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10,5 naudingumo balo.

