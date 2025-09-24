Dar viena rusų komanda nugalėjo Eurolygos klubą

Eurolygos debiutantai pirmavo didžiąją laiko dalį, bet ketvirtąjį kėlinį pralaimėjo 20:35.
Finale susitiks „Zenit“ su Maskvos CSKA, dėl trečios vietos kovos Belgrado „Crvena Zvezda“ prieš „Dubai“.
Dubajaus klubui 25 taškus supurtė Džananas Musa (8/12 met., 35 naud.), 22 pridėjo Kosta Kondičius, o Dwayne'as Baconas sumetė 21 (8/15 met.).
„Zenit“ Alexas Poythressas surinko 25 taškus, Nenadas Dimitrijevičius – 23 (8 rez. perd.), Trentas Frazieras – 22.
