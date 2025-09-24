Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dar viena rusų komanda nugalėjo Eurolygos klubą

2025-09-24 22:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 22:15

Teroristinės Rusijos taurėje Belgrade į finalą žengė Sankt Peterburgo „Zenit“, kuri 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20) palaužė Dubajaus „Dubai“.

Dž.Musa buvo rezultatyviausias komandoje

Teroristinės Rusijos taurėje Belgrade į finalą žengė Sankt Peterburgo „Zenit", kuri 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20) palaužė Dubajaus „Dubai".

0

Eurolygos debiutantai pirmavo didžiąją laiko dalį, bet ketvirtąjį kėlinį pralaimėjo 20:35.

Finale susitiks „Zenit“ su Maskvos CSKA, dėl trečios vietos kovos Belgrado „Crvena Zvezda“ prieš „Dubai“.

Dubajaus klubui 25 taškus supurtė Džananas Musa (8/12 met., 35 naud.), 22 pridėjo Kosta Kondičius, o Dwayne'as Baconas sumetė 21 (8/15 met.).

„Zenit“ Alexas Poythressas surinko 25 taškus, Nenadas Dimitrijevičius – 23 (8 rez. perd.), Trentas Frazieras – 22.

