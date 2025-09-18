Jonušaitės pradžia Belgijoje: trys rungtynės – trys įvarčiai

Prieš savaitę vykusiose pirmose rungtynėse „Anderlecht“ Kipro ekipą įveikė rezultatu 5:0, o trečiadienį Rimantės Jonušaitės atstovaujamas Belgijos klubas sutriuškino varžoves net 9:0. Ketvirtojo įvarčio autore tapo ir pati Belgijoje rungtyniaujanti lietuvė, kuri pasižymėjo 44 minutę.
Tai – jau trečias R. Jonušaitės įvartis trečiose oficialiose rungtynėse atstovaujant „Anderlecht“. Pirmose europinės atrankos rungtynėse lietuvė taip pat pelnė įvartį, o prieš dvi savaites futbolininkė pasižymėjo ir pirmoje Belgijos moterų lygos akistatoje – tąkart ji tikslų smūgį atliko rungtyniaudama prieš „Westerlo“ klubą ir padėjo laimėti rezultatu 2:0.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!