TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Jonušaitės pradžia Belgijoje: trys rungtynės – trys įvarčiai

2025-09-18 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 22:36

Trečiadienio vakarą vykusiose moterų UEFA Europos taurės atrankos atsakomosiose pusfinalio rungtynėse Briuselio „Anderlecht" susitiko su Limasolio „Aris" iš Kipro.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.

Trečiadienio vakarą vykusiose moterų UEFA Europos taurės atrankos atsakomosiose pusfinalio rungtynėse Briuselio „Anderlecht“ susitiko su Limasolio „Aris“ iš Kipro.

0

Prieš savaitę vykusiose pirmose rungtynėse „Anderlecht“ Kipro ekipą įveikė rezultatu 5:0, o trečiadienį Rimantės Jonušaitės atstovaujamas Belgijos klubas sutriuškino varžoves net 9:0. Ketvirtojo įvarčio autore tapo ir pati Belgijoje rungtyniaujanti lietuvė, kuri pasižymėjo 44 minutę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – jau trečias R. Jonušaitės įvartis trečiose oficialiose rungtynėse atstovaujant „Anderlecht“. Pirmose europinės atrankos rungtynėse lietuvė taip pat pelnė įvartį, o prieš dvi savaites futbolininkė pasižymėjo ir pirmoje Belgijos moterų lygos akistatoje – tąkart ji tikslų smūgį atliko rungtyniaudama prieš „Westerlo“ klubą ir padėjo laimėti rezultatu 2:0.

