Žironos ekipos lietuviai nesužibėjo

M.Gebenas per 17 minučių pelnė 5 taškus (1/1 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą, prarado 4 kamuolius, prasižengė 5 kartus, rinko 2 naudingumo balus.
M.Sušinskas per 19 minučių įmetė 2 taškus (1/4 dvit., 0/4 trit.), atkovojo kamuolį atliko perdavimą, provokavo pražangą, sykį prasižengė ir rinko -2 naudingumo balus.
Žironos ekipai 12 taškų pelnė Otisas Livingstonas, Leridos klubui 20 taškų rinko Jamesas Batemonas.
