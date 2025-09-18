Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žironos ekipos lietuviai nesužibėjo

2025-09-18 22:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 22:37

Katalonijos klubų derbyje pralaimėjimą patyrė Žironos „Basquet“ ekipa su Martinu Gebenu ir Mindaugu Sušinsku, kuri 67:70 (27:21, 13:19, 13:12, 14:18) nusileido Leridos „Forca“ klubui.

M.Sušinskas pelnė 2 taškus

Katalonijos klubų derbyje pralaimėjimą patyrė Žironos „Basquet" ekipa su Martinu Gebenu ir Mindaugu Sušinsku, kuri 67:70 (27:21, 13:19, 13:12, 14:18) nusileido Leridos „Forca" klubui.

0

M.Gebenas per 17 minučių pelnė 5 taškus (1/1 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą, prarado 4 kamuolius, prasižengė 5 kartus, rinko 2 naudingumo balus.

M.Sušinskas per 19 minučių įmetė 2 taškus (1/4 dvit., 0/4 trit.), atkovojo kamuolį atliko perdavimą, provokavo pražangą, sykį prasižengė ir rinko -2 naudingumo balus.

Žironos ekipai 12 taškų pelnė Otisas Livingstonas, Leridos klubui 20 taškų rinko Jamesas Batemonas.

Į viršų