Antrame futsal rinktinės išbandyme – trys pelnyti įvarčiai ir atkakli kova su ukrainiečiais

Antrasis susitikimas vėl baigėsi svečių naudai, ukrainiečiai šįkart dvikovą po nelengvos kovos laimėjo 5:3 (:1). Priminsime, kad antradienio vakarą vykusią pirmą dvikovą svečiai laimėjo 7:0.
Primename, kad šios rungtynės yra dalis pasirengimo jau sausio mėnesį Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje vyksiančiam UEFA Europos futsal čempionatui, kuriame žais tiek Lietuvos, tiek ir Ukrainos rinktinės.
Trečiadienio rungtynės lietuviams prasidėjo daug sėkmingiau, nei pirmoji dvikova antradienį. Jie sėkmingai gynėsi ir ieškojo progų greitose atakose.
Po vienos tokių ukrainiečiai prasižengė netoli savo vartų, o prie kamuolio stojęs rinktinės kapitonas Justinas Zagurskas gražiu ir galingu smūgiu į apatinį kampą išvedė mūsiškius į priekį.
Kurį laiką lietuviai sėkmingai gynė savo pranašumą, tačiau kėliniui persivertus į antrą pusę ukrainiečiai savo kamuolio kontrolę visgi pavertė trimis įvarčiais ir į pertrauką išėjo pirmaudami 3:1.
Antrasis kėlinys klostėsi ramiau, tiesa, ukrainiečiai susikūrė keletą progų, bet vartuose patikimai žaidė Edgaras Noreika.
Kėliniui persivertus į antrą pusę lietuviai išleido penktą aikštės žaidėją ir tai davė vaisių, mat netrukus Edgaras Baranauskas tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą (2:3).
Visgi jau kone kitos atakos metu Ukraina įmušė ketvirtą savo įvartį ir iš esmės atsakė į visus klausimus.
Vėliau ukrainiečiai pasinaudojo mūsų rinktinės klaidą ir savo pranašumą dar padidino, o dvikovai einant į pabaigą Vladimiras Derendiajevas dar įmušė įvartį, tad galutinis teisėjo švilpukas užfiksavo ukrainiečių pergalę 5:3.
