TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Prieš Eurolygos startą – baskų nerimas dėl naujoko

2025-09-24 16:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 16:49

Eurolygos sezonas prasidės netrukus, o prieš jį Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ turi nerimo dėl Mamadi Diakite.

M.Diakite turi sveikatos problemų

Eurolygos sezonas prasidės netrukus, o prieš jį Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia" turi nerimo dėl Mamadi Diakite.

0

Šeštadienį krepšininkas buvo hospitalizuotas dėl didelės kūno temperatūros, o jo sugrįžimas į aikštę kol kas nenumatytas. Gali būti, kad jis praleis kitos savaitės rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“.

Aukštaūgis praėjusį sezoną praleido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje, kur atstovavo „Valley Suns“ komandai. M.Diakite G lygoje per 26 minutes pelnė 13,6 taško, atkovojo 8,4 kamuolio, atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 1,3 metimo.

