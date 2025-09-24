G.Žibėnas atskleidė J.Walkerio situaciją: jis bus paleistas į laisvę

„Žinome, kad varžovams šioje arenoje yra labai sunku žaisti, bet akcentavome, jog ir patiems mums nėra lengva. Negali pamesti galvos čia, turi koncentruotis į rungtynių planą – spaudos konferenciją pradėjo G.Žibėnas. – Pernai su tuo pirmose rungtynėse nesusitvarkėme, šiandien pradėjome nuo gynybos, puikiai sekėsi du kėlinius.
Trečiajame kėlinyje buvo atkarpėlė... Bet suprantu ir žaidėjus prie didelio skirtumo. Blogiausia, kad prastesnis puolimas turėjo įtakos gynybai. Buvome šiek tiek išsijungę, bet ketvirtame kėlinyje grįžome ir gera nata užbaigėme mačą.“
– „Ryto“ žaidimo braižas išlieka panašus, bet kokių pakeitimų tikitės įdiegti šiemet?
– Psichologine prasme šiemet galime būti geresni, nes turime daugiau gyvų žaidėjų. Turime daugiau kalbančių, užvedančių žaidėjų, palaikančių, kai sunku. Tikresnis paveikslas matysis, kai turėsime minusą. Bet šiuo metu atrodo taip. Su amerikiečiais taip būna, kai geresnis oras, pirmos savaitės... Bet ateina tamsesnis laikas, apsižvalgo, kad niekas aplink nekalba, ir jie sėda, sėda ir nusėda. Labai tikiu, kad to išvengsime šiemet. Labai didelį dėmesį kreipiame į kūno kalbą nuo pirmos dienos. Turime būti kartu, su tuo, manau, problemų nebus.
O taktiškai laukiame, kada galėsime sportuoti kartu, laukiame grįžtančio (Jordano) Walkerio. Tada bus daugiau taktikos įjungimas ir panašiai.
– Ar yra aiškesnė prognozė Walkerio sugrįžimui?
– Progresas yra, kelis jau geriau reaguoja, kai gauna krūvio. Tikime, kad penktadienį ar šeštadienį jis jau galės sportuoti visa jėga. O kai bus šimtas procentų, jis bus paleistas į laisvę. (juokiasi) Nenorime visko skubinti, sezonas ilgas, jis – svarbus žaidėjas. Norisi prieš Čempionų lygą jį išbandyti, bet esame paskutinėje jo grįžimo stadijoje, o tada turėsime visus žaidėjus treniruotėje. Tai – trenerio svajonė, nes esame praradę labai daug laiko. Labai daug gražaus laiko, kai galėjome būti jau kitokie, įvairesni. Bet čia – krepšinio dalis.
