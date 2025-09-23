„Lietkabelis“ užtikrintai susitvarkė su jonaviečiais

Nenado Čanako auklėtiniai namuose 101:74 (21:13, 31:17, 21:21, 28:23), neturėjo vargo su „Jonava“ (0/2).
Gabrieliaus Maldūno ir Pauliaus Danusevičiaus dėka panevėžiečiai išsiveržė į priekį (4:3), tačiau neilgam, nes rezultatą svečiai persvėrė – 7:4. Komandos keitėsi atakomis ir pirmyn veržėsi tai viena, tai kita, bet tvirčiau paskutines minutes sužaidęs „Lietkabelis“ po pirmo kėlinio pirmavo 21:13.
Kol svečių atakos strigo, tuo naudojosi šeimininkai, įgiję jau dviženklį pranašumą – 31:19. Jamelo Morriso tritaškiai toliau žlugdė jonaviečius, o persvara augo iki triuškinamos – 41:21. Po dviejų ketvirčių „Jonava“ turėjo problemų – 30:52.
Situacija po pertraukos kito menkai, nes savo taisykles „Lietkabelis“ diktavo – 58:34. Matas Repšys pabandė truktelėti priekin svečius (43:58), bet svarbų tritaškį, o netrukus ir dvitaškį panevėžiečiams pridėjo J.Morrisas – 63:46. Prieš lemiamą ketvirtį „Lietkabelis“ jau pirmavo 73:51.
Paskutinis kėlinys tebuvo formalumas. Skirtumas pasiekė 30 taškų (84:54), o Panevėžio ekipa laimėjo lengvai.
Karjeros rungtynes LKL sužaidė A.Rubitas, per 21 minutę pelnęs 21 tašką, atkovojęs 7 kamuolius ir rinkęs 35 naudingumo balus.
Jonavos ekipa pataikė tik 5 iš 21 tritaškių (24 proc.).
