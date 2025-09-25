Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Vytis-VDU“ išsaugojo keturis žaidėjus

2025-09-25 14:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 14:38

Šakių „Vytis-VDU“ komandos garbę artėjančiame sezone ir toliau gins Augustinas Mikštas, Gabrielius Čelka, Rokas Jocys ir Jokūbas Rubinas.

Šakių ekipa toliau komplektuoja sudėtį

Šakių „Vytis-VDU“ komandos garbę artėjančiame sezone ir toliau gins Augustinas Mikštas, Gabrielius Čelka, Rokas Jocys ir Jokūbas Rubinas.

REKLAMA
0

A.Mikštas praėjusiame Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) vidutiniškai pelnė po 14,5 taško, atkovojo 7,5 kamuolio.

Tuo tarpu G.Čelka vidutiniškai rinko po 12,4 taško, atkovojo 5,4 kamuolio, atliko 4,4 rezultatyvaus perdavimo.

R.Jocys vidutiniškai aikštėje praleido 21 minutę, per kurią pelnydavo 12,2 taško, atlikdavo 2,4 rezultatyvaus perdavimo.

J.Rubinas vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo 1,2 kamuolio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų