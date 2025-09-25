„Vytis-VDU“ išsaugojo keturis žaidėjus

A.Mikštas praėjusiame Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) vidutiniškai pelnė po 14,5 taško, atkovojo 7,5 kamuolio.
Tuo tarpu G.Čelka vidutiniškai rinko po 12,4 taško, atkovojo 5,4 kamuolio, atliko 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
R.Jocys vidutiniškai aikštėje praleido 21 minutę, per kurią pelnydavo 12,2 taško, atlikdavo 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
J.Rubinas vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo 1,2 kamuolio.
