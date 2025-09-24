M.Lo debiutą apžvelgęs T.Masiulis turėjo pastabų auklėtiniams

„Manau, kad pirmoji pusė mums nusisekė, bet, kaip trenerį, neramina mūsų bangavimai, – pradėjo T.Masiulis. – Buvau žaidėjas, suprantu, kad būna lengvas atsipalaidavimas, bet treneriui norisi, jog žaistume iki galo ir bangavimų būtų kuo mažiau. Bet šiaip, ką norėjome, tą įvykdėme. Visus žaidėjus norime pažinti ir kad jie susipažintų tarpusavyje. Apsitrynimo momentas ir dirbame toliau.“
„Antrajame kėlinyje pakeitėme gynybą, agresyviau gynėmės, prieš tai darėme paprastų klaidų, o antrajame kėlinyje susitvarkėme ir pavyko įgyti pranašumą, – apie nulaužtas rungtynes antrajame kėlinyje kalbėjo T.Masiulis. – Trečiame kėlinyje gavome virš 10 taškų, kai nepadarėme pražangų. Esu nepatenkintas trečiu kėliniu.“
– Maodo Lo debiutas su žalia apranga. Kaip vertinate tiek debiutą, tiek visą jo integraciją?
– Viskas puikiai, matosi, kad jis žino daug sistemų, daug krepšinio matęs. Jam nieko naujo čia, noriai klauso. Iš akių galiu pasakyti, kad jis pasiruošęs ir duos mums daug naudos. Dėl to jį ir pasikvietėme.
– Pirmas namų mačas. Ar buvo papildomo jauduliuko?
– Komandai gal, žaidėjams kai kuriems pirmos rungtynės namuose čia. Bet tas jauduliukas – normalu, kai išeini ant parketo, jis baigiasi.
– Prie kito suolo – kolega Darius Songaila. Kiek smagu, kad tokie treneriai grįžta į Lietuvą?
– Smagu tikrai. Smagu už draugus, kad dirba mėgstama darbą. „Šiauliai“ surinkę įdomią komandą, reikia dar laiko jiems, bet šį sezoną jie daug ką nustebins, kai susižais ir įeis į ritmą.
– Šiandien jaunimas tribūnose išjudino areną. Gal kokią žinutę jiems perduoti turite?
– Ačiū, tikrai girdėjome juos. Matėsi, kad bandė užkurti, arena pasijungė. Visi girdėjome. Ačiū jiems.
