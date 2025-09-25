Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos rinktinės medžiojamam Mukasai – Pepo pasitikėjimas ir prognozė ateičiai

2025-09-25 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 19:30

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vadovai dar visai neseniai Kaune priėmė „Manchester City“ jaunąjį talentą Divine‘ą Mukasą, kuris teoriškai galėtų atstovauti mūsų šalies rinktinei. Vis dėlto šansai kol kas maži, o dar susitraukė jie trečiadienio vakarą, kai jaunuolis sužaidė visas 90 minučių Pepo Guardiolos komandoje.

Divine'as Mukasa (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vadovai dar visai neseniai Kaune priėmė „Manchester City“ jaunąjį talentą Divine‘ą Mukasą, kuris teoriškai galėtų atstovauti mūsų šalies rinktinei. Vis dėlto šansai kol kas maži, o dar susitraukė jie trečiadienio vakarą, kai jaunuolis sužaidė visas 90 minučių Pepo Guardiolos komandoje.

18-metis D. Mukasa pirmąkart oficialiose rungtynėse pradėjo rungtynes starto sudėtyje ir su „Man City“ 2:0 „Carabao“ taurės rungtynėse nugalėjo „Huddersfield“ ekipą.

Jaunuolis žaidė visas 90 minučių ir pasižymėjo rezultatyviu perdavimu Philui Fodenui 18-ąją susitikimo minutę.

D. Mukasa gimė Londone, lietuvės mamos ir tėčio iš Ugandos šeimoje. Jis jau ne vienerius metus yra kviečiamas į Anglijos jaunimo rinktines.

„Šiandien šeši akademijos žaidėjai pradėjo rungtynes startinėje sudėtyje, dar du aikštėje pasirodė vėliau“, – po rungtynių pažymėjo P. Guardiola.

„Manchester Evening News“ žurnalistas Tyrone‘as Marshallas po rungtynių skyrė dėmesio D. Mukasos ateičiai „Man City“ ekipoje.

„Mukasa gal ir nėra Lionelis Messi, Philas Fodenas ar Bernardo Silva, tačiau, palyginus su Erlingu Haalandu, jis yra labiau „netikras devintas numeris“ nei klasikinis puolėjas. Rungtynėse buvo momentų, kai galėjome prisiminti „City“ žaidimą iki Haalando atėjimo, nors varžovai buvo riboto pajėgumo ir įvarčių gausa nepasižymėjo.

Vis dėlto 18-metis Mukasa savo galimybių gauti daugiau šansų pirmojoje komandoje tikrai nesumažino. Debiutantas buvo vienas iš šešių žaidėjų startinėje sudėtyje, dėl kurių „City“ galėjo pagrįstai sakyti, kad jie yra akademijos auklėtiniai – Mukasa prie komandos prisijungė būdamas 16-os, atvykęs iš „West Ham United“.

Šią vasarą jis galėjo būti paskolintas, nes sužaidė produktyvų sezoną jaunimo (U18) ekipoje, tačiau nuspręsta, kad verta jį pasilikti. Šį sezoną jis tapo nuolatiniu pirmosios komandos treniruočių dalyviu. Po trejų rungtynių, kai sėdėjo ant suolo, jis gavo šansą pradėti „Carabao“ taurės dvikovą ir parodė pakankamai, kad būtų galima tikėtis daugiau progų pasirodyti aikštėje.

Mukasa startavo puolimo smaigalyje, aplink jį žaidė itin stipri „Man City“ sudėtis, bet savo vaidmenį jaunuolis pildė visiškai kitaip nei Haalandas. Paauglys slinkosi į kairę, atsitraukdavo giliau, neretai atsidurdavo greta ar net už Fodeno, o tuo metu Savinho ir Oscaras Bobbas išliko aukštai ir plačiai kraštuose

Jis pasirinko teisingą sprendimą atiduoti kamuolį Fodenui, kuris pelnė įvartį, o antrojo kėlinio pradžioje nusileido giliau, kad gautų kamuolį ir atliktų puikų perdavimą į kraštą Oscarui Bubbui.

Londone gimęs Mukasa taip pat nebijojo imtis iniciatyvos. Pirmame kėlinyje vienas jo smūgis iš toli buvo blokuotas, o po pertraukos jo smūgį atrėmė Lee Nichollsas. Mukasa tame epizode pademonstravo tikrai švarią smūgio techniką“, – dėstė T. Marschallas.

