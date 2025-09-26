Rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje – 3,7 proc.

Per metus labiausiai išaugo (17,7 proc.) kavos, arbatos ir kakavos kainos. 10,4 proc. pabrango dujos, spirituoti gėrimai (9,6 proc.), atostogų išvykos (9,5 proc.).
Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos pabrango 6,8 proc., mėsa ir jos produktai – 4,9 proc., degalai ir tepalai – 3,8 proc., pienas ir jo produktai, sūris ir kiaušiniai – 5,6 proc.
Tuo metu pigo elektra (14 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai (8,3 proc.), automobiliai (4,8 proc.) ir kitos, niekur nepriskirtos finansinės paslaugos (4,3 proc.).
SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
