Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje – 3,7 proc.

2025-09-26 10:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 10:36

Lyginant šį ir praėjusių metų rugsėjį, išankstinis metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) sudaro 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Lyginant šį ir praėjusių metų rugsėjį, išankstinis metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) sudaro 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

REKLAMA
0

Per metus labiausiai išaugo (17,7 proc.) kavos, arbatos ir kakavos kainos. 10,4 proc. pabrango dujos, spirituoti gėrimai (9,6 proc.), atostogų išvykos (9,5 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugos pabrango 6,8 proc., mėsa ir jos produktai – 4,9 proc., degalai ir tepalai – 3,8 proc., pienas ir jo produktai, sūris ir kiaušiniai – 5,6 proc.

Tuo metu pigo elektra (14 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai (8,3 proc.), automobiliai (4,8 proc.) ir kitos, niekur nepriskirtos finansinės paslaugos (4,3 proc.).

SVKI apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų