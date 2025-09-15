Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Metų infliacija Lenkijoje rugpjūtį sulėtėjo iki mažiausios per daugiau nei metus – 2,9 proc.

2025-09-15 13:19 / šaltinis: BNS
2025-09-15 13:19

Metų infliacija Lenkijoje rugpjūtį sulėtėjo iki 2,9 proc. nuo 3,1 proc. liepą, rodo nacionalinės statistikos tarnybos GUS pirmadienį paskelbti galutiniai duomenys.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Metų infliacija Lenkijoje rugpjūtį sulėtėjo iki 2,9 proc. nuo 3,1 proc. liepą, rodo nacionalinės statistikos tarnybos GUS pirmadienį paskelbti galutiniai duomenys.

0

Galutinis įvertis – 0,1 procentinio punkto didesnis nei praėjusio mėnesio pabaigoje skelbtas išankstinis, o rodiklis – mažiausias nuo praėjusių metų birželio.

Anot GUS, infliaciją praėjusį mėnesį toliau smukdė išlaidų metinio prieaugio mažėjimas poilsiui ir pramogoms (iki 2,9 proc.), neklasifikuojamoms prekėms ir paslaugoms (1,0 proc.), komunalinėms paslaugoms (4,2 proc.), viešojo maitinimo apgyvendinimo paslaugoms (5,7 proc.), taip pat gilėję kainų kritimai transporto prekių ir paslaugų (5,4 proc.), namų apyvokos daiktų (1,1 proc.), drabužių ir avalynės (1,5 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu spartėjo brangimas alkoholio ir tabako (iki 6,6 proc.), sveikatos priežiūros paslaugų (4,8 proc.), o maisto prekių ir nealkoholinių gėrimų, taip pat švietimo paslaugų kainų metiniai prieaugiai stabilizavosi (atitinkamai 4,9 proc. ir 8,6 proc.). 

Rugpjūtį užfiksuota nulinė mėnesio infliacija, po 0,3 proc. liepą.

