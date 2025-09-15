Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LTG vadovas: užsitęsęs Vyriausybės formavimas nekelia rizikų „Rail Baltica“ projekto terminams

2025-09-15 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:51

Užsitęsęs naujosios Vyriausybės formavimas nekelia rizikų strateginio projekto – europinės vėžės „Rail Baltica“ – įgyvendinimo terminams, sako „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.

Egidijus Lazauskas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Užsitęsęs naujosios Vyriausybės formavimas nekelia rizikų strateginio projekto – europinės vėžės „Rail Baltica“ – įgyvendinimo terminams, sako „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.

REKLAMA
0

„Nėra jokių rizikų, pats projektas yra koordinuojamas iš Europos Komisijos, projektas yra sudėliotas fazėmis ir atitinkamomis atkarpomis, kurios tvirtinamos Vyriausybės“, – žurnalistams pirmadienį kalbėjo LTG vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes savo darbus žinome tris-keturis metus į priekį“, – tikino E. Lazauskas.

Taip LTG generalinis direktorius kalbėjo po buvusio premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo šalyje toliau tęsiantis naujo Ministrų kabineto formavimui.

REKLAMA
REKLAMA

Procesas užsitęsė, praėjusią savaitę prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus nepilnos sudėties Vyriausybę, o pirmadienį atmetus „Nemuno aušros“ kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus.

REKLAMA

Europinę vėžę tarp Baltijos šalių ir Lenkijos nutiesti planuojama iki 2030-ųjų, taip pat tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirašyta 1,77 mlrd. eurų (be PVM) vertės viso geležinkelio elektrifikavimo sutartis.

Nutiesus „Rail Baltica“ vėžę europinio standarto dvikeliu geležinkeliu bus sujungta Varšuva, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Ryga, Pernu ir Talinas.

Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 kilometrų, iš jų Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
„Nemuno aušros“ frakcija žada balsuoti už Juozo Oleko skyrimą Seimo pirmininku (9)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Nawrockis: du lenkų tautinių mažumų ministrus Vyriausybėje vertiname kaip gerą ženklą (5)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė galimą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įamžinimą Pustelnike
Gitanas Nausėda susitiko su Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos prezidentas – apie Baltijos šalių saugumą: štai ką kalbėjo su Trumpu (89)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų