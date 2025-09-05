„LTG Link“ vykdys papildomus traukinių reisus po rugsėjį vykstančių renginių

Šį šeštadienį, rugsėjo 6 d., Jonavoje ir Kazlų Rūdoje įvykus miesto šventėms, po vidurnakčio bus vykdomi traukinių reisai. Kaip skelbia „LTG Link“, iš Jonavos 00.03 val. bus galima išvykti traukiniu Vilniaus kryptimi, iš Kazlų Rūdos – 00.26 val. į Kauną ir 00.33 val. į Marijampolę.
Vykstantiems iš minėtų miesto švenčių kelionė traukiniu bus nemokama. Jonavoje bilietus į traukinį planuojama dalinti į šventę dalyvius vežančiame autobuse, o Kazlų Rūdoje – bare „Personas“.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., futbolo sirgaliams po Lietuvos ir Nyderlandų rinktinių rungtynių Kaune bus skirtas papildomas reisas – 22.15 val. traukinys išvyks į Vilnių. Taip pat tą patį vakarą po „Vilniaus dienų“ sostinėje 00.45 val. traukinys pajudės iš Vilniaus į Kauną.
Rugsėjo 13 d. Varėnos Grybų šventės lankytojus 23.55 val. traukinys parveš į Vilnių, o iš Kauno „Fluxus“ festivalio dalyviai traukiniu į sostinę galės išvykti 23.30 val.
Dar vienas papildomas reisas numatytas rugsėjo 26 d. Kaune, kur vyks komedijos renginys „PVS Roast of Mantas Stonkus“. Po jo, 22.45 val., traukinys pajudės iš Kauno į Vilnių.
