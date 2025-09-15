Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė atmeta Skvernelio įtarimus dėl neva slepiamos informacijos: kariuomenė paneigė gandus

2025-09-15 12:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:01

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė atmeta Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio įtarimus dėl neva nuslėptos informacijos apie į Lietuvą įskridusius dronus. Ministrės teigimu, gandus dėl oro erdvę pažeidusių bepiločių paneigė Lietuvos kariuomenės atstovai.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė atmeta Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio įtarimus dėl neva nuslėptos informacijos apie į Lietuvą įskridusius dronus. Ministrės teigimu, gandus dėl oro erdvę pažeidusių bepiločių paneigė Lietuvos kariuomenės atstovai.

0

„Gal jau pasiekėme tokią stadiją, kai nebėra daug prasmės reaguoti. Matome, kad čia kaip po skyrybų: kai jau išsiskiria, tai tada antroji pusė buvo bloga visą laiką, ir jis visą laiką tą žinojo, bet kol gyveno – tol buvo gerai“, – LRT radijui teigė D. Šakalienė.

„Šioje situacijoje, kariuomenė informavo, kokia yra situacija, ir pasakė, kad taip nebuvo, ir paneigė šiuos gandus. Aš pasitikiu mūsų kariuomene“, – akcentavo ji. 

Kaip skelbta anksčiau, S. Skvernelis sakė, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) jau artimiausiu metu turėtų pradėti aiškintis, ar praėjusią savaitę, į Lenkijos teritoriją įskridus kelioms dešimtims rusiškų dronų, keli bepiločiai nekirto ir Lietuvos sienos. Anot jo, jei tokia informacija iš tiesų buvo slepiama – už tai, veikiausiai, atsakinga D. Šakalienė. 

„Kariuomenė paneigė, bet mes žinome, kad kariuomenė neigia arba tyli vien dėl to, kad tokia yra ministrės Šakalienės valia ir nurodymas. Tai tampa vieša paslaptimi – tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje. Kaip daromas spaudimas, kaip šokdinami karininkai, generolai, kad būtų informacija dozuojama, kad nepakenktų ministrės įvaizdžiui“, – LRT televizijai sekmadienį sakė S. Skvernelis. 

Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.

