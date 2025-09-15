Šakalienė: nėra indikacijų, kad po „Zapad“ pratybų Rusija ir Baltarusija neatitrauks pajėgų

„Šiuo metu pagal tą informaciją, kurią turime, tokie planai nėra stebimi. Bet turbūt visi gerai suprantame, kad tam tikri dalykai turi būti tiesiog fiziškai patikrinami. Taip kad stebėsime“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Šakalienė.
„Jautrumas yra tame, kad, jeigu po „Zapad“ pratybų būtų nevykdomas Rusijos ir Baltarusijos pajėgų išsiskirstymas į savo originalius dalinius, tai galėtų kelti klausimą, kokie yra jų planai. Tai galėtų būti vertinama kaip padidintos rizikos faktorius“, – akcentavo ministrė.
Pasak politikės, pasibaigus aktyviajai „Zapad“ fazei, Lietuva dar keletą savaičių stebės, ar vyksta minimas pajėgų sugrąžinimas į nuolatinius dalinius Rusijoje ir Baltarusijoje. Taip pat bus ir toliau vykdomos Lietuvos kariuomenės bei sąjungininkų pratybos.
D. Šakalienė taip pat pažymėjo, kad visuomenei bus teikiama detali informacija apie „Zapad“ pratybas ir kas vyksta šioms pasibaigus.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!