NATO pajėgų Europoje vadas apie Baltijos šalių gynybą: „Kaip jūs esate įsipareigoję mums, taip ir mes esame įsipareigoję jums“

„Kaip jūs esate įsipareigoję mums, taip ir mes esame įsipareigoję jums“, – kalbėjo A. Grynkewichas.
„Remiantis praeities pamokomis, mes tęsime darbą, stiprindami savo galimybes apginti kiekvieną Aljanso valstybių oro erdvės centimetrą“, – pridūrė jis.
A. Grynkewichas dėkojo Krašto apsaugos minsiterijai (KAM) už priėmimą: „Man labai didelė garbė rengti pirmąjį vizitą Lietuvoje, einant SACEUR pareigas.“
Grynkewichas: Lietuva yra pavyzdinė, stipri sąjungininkė ir tikra bičiulė
Spaudos konferencija įvyko simbolinę dieną – rugsėjo 11-ąją, praėjus 24 metams po teroro akto Niujorke.
„Mes prisimename tą dieną įvykusius į vykius, taip pat reikia prisiminti ir kas vyko po to. Iš tikrųjų pirmą kartą per NATO istoriją sąjungininkai aktyvavo NATO 5-ąjį straipsnį. Sąjungininkai sureagavo į JAV kvietimą, tomis dienomis buvo dislokuotos oro pajėgos, siekiant padėti JAV apsaugoti savo dangų“, – kalbėjo A. Grynkewichas.
„Lietuva tuo metu nebuvo NATO narė, tačiau jūsų įsipareigojimas kolektyvinei gynybai buvo aiškus ir jūs prisidėjote prie mūsų karo su terorizmu“, – sakė jis.
Generolas negailėjo pagyrų Lietuvai – jo teigimu, Lietuva yra pavyzdinė, stipri sąjungininkė ir bičiulė. Visgi, jis akcentavo, kad NATO 3-iasis straipsnis, numatantis, kad valstybė pirmiausia turi gebėti apsigitni pati, yra toks pat svarbus kaip ir 5-asis, kurį aktyvavus sąjungininkų šalys įsipareigoja padėti užpultai valstybei.
„Dabar Lietuva yra pavyzdinė sąjungininkė, stipri sąjungininkė ir tikra bičiulė. Jūs esate pasišventę mums, mes esame pasišventę jums. Ir mes pripažįstame, kad Šiaurės Atlanto sutarties 3-iasis straipsnis yra lygiai toks pat svarbus kaip ir 5-asis. Jūs pripažįstate nacionalinį kolektyvinį atsparumą kaip pagrindą užtikrinti patikimą atgrasymą ir gynybą ir ši stiprybė yra esminė, siekiant apsaugoti mūsų žmonės“, – kalbėjo A. Grynkewichas.
Ketvirtadienį jis susitiko su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.
Susitikimo metu aptarti šalies oro gynybos pajėgumų vertinimo rezultatai bei Lietuvos oro gynybos pajėgumų stiprinimo galimybės.
Šakalienė: oro policiją Baltijos šalyse turi pakeisti oro gynybos misija
D. Šakalienė sako, kad NATO policijos misiją Baltijos šalyse turėtų pakeisti rotacinė oro gynyba.
„Mes manome, kad jau laikas pereiti nuo oro policijos prie oro gynybos, turėtų papildomus pajėgumus ir kitokį konceptą. Aš pristačiau Lietuvos poziciją, kad NATO turėtų vadovauti oro gynybos misijai mūsų regione ir labai tikiuosi tam reikalingų priemonių, jei tai taptų įmanoma“, – spaudos konferencijoje po susitikimo sakė D. Šakalienė.
Apie tai patvirtino ir A. Grynkewichas: „Kalbėjome apie poreikį pereiti nuo oro policijos modelio prie platesnio gynybos modelio ir integruoto oro gynybos modelio, kuris apimtų ir oro gynybą, ir sausumos gynybą. Turime aljanse dėl to padaryti daugiau.“
Jis teigė susidomėjęs NATO rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimu Lietuvoje.
„Rotacinis oro gynybos modelis sulaukė labai daug mano dėmesio. Atsižvelgiant į Lenkijos įvykius ir kitus incidentus Baltijos valstybėse, labai svarbu tai panaudoti kaip galimybę, kad sąjungininkai įvykdytų savo įsipareigojimus dėl šio modelio“, – komentavo generolas.
Anot D. Šakalienės, Lietuva parengė pozicijos dokumentą, kurį ketinama aptarti su kitų Baltijos šalių gynybos ministrais.
Kaip rašė BNS, Lietuva jau kurį laiką siekia rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimo, tačiau kol kas prie jo buvo prisidėjusios dvi šalys.
Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos, ji vykdoma nuo 2004 metų.
