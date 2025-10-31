Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

NBA projektas vilioja Ispanijos komandas

2025-10-31 13:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 13:12

Yra daug nežinios dėl Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) projekto Europoje, tačiau jau atsiranda klubų, kurie pareiškia, kad paliks Eurolygą.

„Real“ rinksis kitą barikadų pusę?

0

Graikijos žiniasklaida Gazzetta.gr skelbia, jog tai padaryti viliojami ir Ispanijos grandai – Barselonos „Barcelona“ su Madrido „Real“.

Pasak jų, Ispanijos klubai kol kas yra linkę trauktis iš Eurolygos ir rinktis kitą barikadų pusę – pereinamajame laikotarpyje žaisti Čempionų lygoje, o po to NBA projekte. Tiesa, pranešama, kad Eurolygos licencijų turėtojos yra linkusios daryti spaudimą Ispanijos grandams, jog šie pasiliktų.

Graikijos spauda praneša, esą iki gruodžio mėnesio galo Ispanijos klubai turi apsispręsti, ar dar 10 metų įsipareigos būti Eurolygos dalimi.

