TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš kariuomenės – žinia gyventojams: nebijokite, kai kur žemai skraidys sraigtasparniai

2025-09-07 13:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 13:03

Rugsėjo 5–17 d. Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Estijos teritorijose vyks Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės organizuojamos tarptautinės pratybos „Geležinis kumštis 2025“ (angl. Iron Fist 2025), rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos kariuomenė (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

0

Šios pratybos yra NATO sąjungininkų mokymų dalis ir vyks lygiagrečiai nacionalinėms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skraidys sraigtasparniai

Pagrindinis pratybų tikslas – treniruoti JAV kariuomenės vienetų gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas iš nuolatinės dislokacijos vietos ir pasirengti karinių operacijų vykdymui NATO rytiniame flange.

„Jau šiandien kai kuriose Lietuvos vietovėse bus galima išvysti žemai skraidančius JAV kariuomenės atakos ir bendros paskirties sraigtasparnius – Lietuvoje vyksta JAV karių pratybos „Geležinis kumštis“.

Šios pratybos yra NATO sąjungininkų mokymų dalis ir vyksta lygiagrečiai nacionalinėms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“, – sekmadienį rašė Lietuvos kariuomenės atstovai.

Pratyboms į Lietuvą bus perdislokuota apie 18 JAV kariuomenės orlaivių – atakos sraigtasparnių AH-64 „Apache“ ir bendrosios paskirties sraigtasparnių UH-60 „Black Hawk“. Skrydžiai vyks daugelyje šalies regionų bei pasienio ruožuose. Dalis skrydžių bus vykdomi nakties metu bei itin žemame aukštyje – maždaug 150 metrų.

Siekiant užtikrinti karinių skrydžių saugą, orlaivių įgulų ir gyventojų saugumą, tam tikrose teritorijose bus nustatytos laikinos žemo aukščio neskraidymo zonos. Šios priemonės leis saugiai atskirti karinių ir civilinių orlaivių judėjimą. Visi skrydžiai bus vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų ir tik specialiai pratyboms skirtose oro erdvės dalyse.

Rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvos teritorijoje vyks Lietuvos ir NATO sąjungininkų pratybos, kuriose dalyvaus apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių. Pratybos tiesiogiai susijusios su realiais gynybos planais ir jų fragmentų treniravimusi, jose planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis treniruosis Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės ginkluotojų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos. Mokymai bus organizuojami poligonuose ir civilinėse teritorijose. Keliuose bus galima sutikti karinės technikos kolonų, šalies oro erdvėje skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės.

