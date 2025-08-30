Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė įrengė užtvaras ties pasienio kontrolės punktais su Rusija ir Baltarusija

2025-08-30 11:40 / šaltinis: BNS
2025-08-30 11:40

Lietuvos kariuomenė įrengė užtvaras sienos apsaugos stiprinimui ant nenaudojamų kelių ties pasienio kontrolės punktais su Rusija ir Baltarusija, šeštadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Apribotas kelių pravažiavimas ties nenaudojamais pasienio kontrolės punktais (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Lietuvos kariuomenė įrengė užtvaras sienos apsaugos stiprinimui ant nenaudojamų kelių ties pasienio kontrolės punktais su Rusija ir Baltarusija, šeštadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

2

Pasak jos, tai – dalis suplanuotų kontrmobilumo priemonių, skirtų Baltijos gynybos linijai.

„Įrengtos užtvaros yra tik dalis didelio integralaus paveikslo. Pradedame nuo taktinio lygmens – konkrečių kliūčių pasienyje, o vėliau visą inžinerinį scenarijų sujungsime į vieną konceptualią sistemą", – pranešime sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užtvaroms įrengti panaudoti „drakono dantys“ nenaudojamuose pasienio kontrolės punktuose buvo įrengti ant kelių, o naudojamuose – išdėstyti lengvai pasiekiamose vietose šalia kelių, kad prireikus juos būtų galima greitai panaudoti.

Dedant užtvaras kelio konstrukcijoms jokie pakeitimai nedaryti, tad kelių būklės įrengtos kliūtys nepakeis, nepatogumų gyventojai taip pat nepatirs, nes fizinės kliūtys įrengtos tik ant nenaudojamų kelių.

Sienos apsaugos stiprinimo priemonės jau įrengtos nenaudojamuose Šumsko, Lavoriškių, Raigardo, Latežerio pasienio kontrolės punktuose su Baltarusija, taip pat nenaudojamame Romaniškių pasienio kontrolės punkte su Rusija ir kai kuriose kitose vietovėse.

Pasak kariuomenės, nenaudojamų kelių pravažumo ties pasienio kontrolės punktais apribojimo darbai yra planiniai, tai – dalis būsimosios Baltijos gynybos linijos – ilgalaikio  visų Baltijos šalių ir Lenkijos priemonių plano, mažinančio sausumos invazijos grėsmę ir apribojančių galimus priešiškų valstybių veiksmus sausumoje.

Artimiausiu metu Lietuvos kariuomenė atliks tolimesnį kitų svarbių pasienio vietovių vertinimą, kuriose irgi bus planuojamas mobilumo apribojimas.

