  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baigėsi brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos: keliais judės karinė technika

2025-08-29 13:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 13:51

Pietryčių Lietuvoje užbaigtos brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos „Narsu Grifonas 25–II“, praneša Lietuvos kariuomenė. Pažymima, kad penktadienį ir šeštadienį pietrytiniuose rajonuose vyks intensyvus karinės technikos judėjimas.

Lietuvos kariuomenės įsigytos savaeigės haubicos PzH 2000. KAM nuotr.

0

„Pasibaigus pratyboms, rugpjūčio 29–30 dienomis, numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Švenčionių rajono (Meškerinė), Vilniaus rajono (Bajorai, Verkiai), Šalčininkų ir Elektrėnų rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybių į karinių vienetų dislokacijos vietas“, – rašoma kariuomenės pranešime.

Pratybų metu buvo patikrintas brigados gebėjimas perdislokuoti štabą ir padalinius į treniruočių vietas. Taip pat buvo tikrinamas reagavimas į įvairius parengties bei budrumo lygius. Kariai treniravosi, kaip išskleisti vadavietes, užtikrinti ryšį ir koordinuoti veiksmus.

Šiose rugpjūčio 25–29 d. vykusiose pratybose dalyvavo daugiau kaip 500 karių.

