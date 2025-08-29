Baigėsi brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos: keliais judės karinė technika

„Pasibaigus pratyboms, rugpjūčio 29–30 dienomis, numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Švenčionių rajono (Meškerinė), Vilniaus rajono (Bajorai, Verkiai), Šalčininkų ir Elektrėnų rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybių į karinių vienetų dislokacijos vietas“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Pratybų metu buvo patikrintas brigados gebėjimas perdislokuoti štabą ir padalinius į treniruočių vietas. Taip pat buvo tikrinamas reagavimas į įvairius parengties bei budrumo lygius. Kariai treniravosi, kaip išskleisti vadavietes, užtikrinti ryšį ir koordinuoti veiksmus.
Šiose rugpjūčio 25–29 d. vykusiose pratybose dalyvavo daugiau kaip 500 karių.
