  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė: ženkliai padaugėjo savanoriškai tarnybą norinčių atlikti jaunuolių

2025-08-28 11:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 11:47

Per paskutinius dvejus karo tarnybą savanoriškai pasirenkančių jaunuolių skaičius išaugo 50 proc., skelbia Lietuvos kariuomenė (LK).

(nuotr. KAM)

2

Pasak jos, šiemet jau gauta daugiau prašymų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą savanoriškai nei per visus 2024 metus. 

LK duomenimis, iki rugpjūčio 14 dienos buvo sulaukta beveik 3 tūkst. prašymų. Per visus 2024 metus buvo gauta beveik 10 proc. mažiau prašymų, o lyginant su 2023-iaisiais, prašymų skaičius jau dabar yra 50  proc. didesnis.

Kariuomenės teigimu, šį pokytį padėjo pasiekti glaudesnis bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, viešosios informacijos sklaida ir aktyvus dialogas su jaunimu.

„Jaunimo skatinimas pasirinkti tarnybą – tai nuolatinis dialogas ir partnerystė su mokytojais, karjeros konsultantais, Šaulių sąjunga bei karių bendruomene. Matome, kad toks bendras darbas duoda puikius rezultatus“, – pranešime cituojamas Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Savanoriškai tarnybą pasirinkę jaunuoliai gali rinktis jiems patogiausią tarnybos laiką ir vietą, taip pat naudotis didesnėmis kaupiamosiomis išmokomis – jos gali būti iki 30 proc. didesnės nei privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

