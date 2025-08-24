Karybos ekspertas – apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą: „Turime remti“

D. Antanaitis teigė, kad padėdama Ukrainai Lietuva taip pat stiprina ir savo saugumą, o karių siuntimas į pagalbą šiai valstybei yra svarbus, nes parodo tikrą veiksmą, o ne vien simbolinę paramą.
„Visų pirma, Ukrainos saugumas yra ir Lietuvos saugumas. O Lietuvos saugumui užtikrinti mes turime Lietuvos kariuomenę ir kitas ginkluotąsias pajėgas.
Todėl Lietuvos karių siuntimas į pagalbą, kartu su kitais sąjungininkais, yra labai svarbus žingsnis mums, nes tokiu atveju mes ne tik žodžiais, daiktais ar pinigais remiame Ukrainą, bet ir veiksmais“, – paaiškino jis.
Tiesa, kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, prezidento patarėjas Dainius Žikevičius dar nenorėjo atskleisti tikslaus skaičiaus, kiek karių siųstų į Ukrainą iš Lietuvos. Karybos ekspertas pasisakė, kaip jis įsivaizduoja tokio proceso įgyvendinimą, kada kariai yra siunčiami iš vienos šalies į kitą.
„Čia turi būti mažiausiai dvi dedamosios. Pirma – mūsų finansinės galimybės tai padaryti, aprūpinti mūsų karius: kiek karių galime tinkamai aprūpinti, kokią ginkluotę ir apsaugą jiems suteikti.
Antra, mūsų pačios valstybės saugumas neturi nusilpti, negalime atverti gynybos spragų ar žaizdų, nes vis dėlto Rusija pavojinga ne tik Ukrainoje, bet ir Baltijos valstybėse, Lenkijoje bei Švedijoje“, – komentavo Lietuvos kariuomenės atsargos majoras.
NATO sąjungininkės ne vienodai reaguotų
D. Antanaičio manymu, NATO negali veikti Ukrainoje, nes ši šalis nėra NATO narė, o aljansas veikia tik savo narių teritorijose.
„NATO sąjungininkai nėra vienodai mąstantys. Vis dėlto NATO sutartis aiškiai apibrėžia NATO veikimo teritoriją – NATO turi veikti NATO valstybių teritorijose.
Tuo metu Ukraina nėra NATO valstybių teritorija, todėl, kaip NATO organizacija, ji ten veikti negali“, – pasidalino pašnekovas.
Pasak eksperto, Lietuva turi padėti Ukrainai taip, kaip gali, bet kartu privalo saugoti ir savo pačios saugumą.
„Jeigu norime, kad Ukraina laimėtų, be jokios abejonės, turime remti tai, kas labiausiai reikalinga Ukrainai, bet kartu tai, ką mes iš tikrųjų galime tiekti.
Pavyzdžiui, mes negalime atiduoti savo oro gynybos sistemų, nes patys galime būti atakuoti tyčiniais ar netyčiniais dronais. Todėl visur reikia žiūrėti pragmatiškai – ne tik padėti Ukrainai, bet ir nepastatyti pavojuje savo valstybės bei savo piliečių“, – sakė D. Antanaitis.
Lietuvos visuomenė nebūtų patenkinta karių siuntimu į Ukrainą
Viešojoje erdvėje yra nemažai komentarų iš Lietuvos visuomenės, kurie smerkia idėją siųsti kariauti iš mūsų šalies žmones, ypatingai jaunimą, į Ukrainą.
Pagrindiniai argumentai: noras išsaugoti artimųjų gyvybes, pasipriešinti aukoti „už svetimą šalį“ bei stiprus noras, kad Lietuva nesiveltų į tiesioginį karo veiksmų dalyvavimą.
„Net nesvajokite, kad atiduotume savo vaikus ir sulauktume karstuose! Ir dar už svetimą šalį!“
„Tik iš Lietuvos elito šeimų. Pusiaukelyje grįš namo, karas bus pasibaigęs.“
„Nebesvaikite su tais karių siuntimais. Lietuvos žmonės yra prieš bet kokį siuntimą.“
„Ne tam sūnūs auginam, kad eitų kovoti už svetimą šalį.“
Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą
Lietuva į Ukrainą siųstų panašų skaičių karių, kiek anksčiau siųsdavo į NATO vykdytą taikos palaikymo misiją Afganistane, teigia prezidento patarėjas D. Žikevičius.
„Lietuva yra nusprendusi (siųsti karius – BNS), yra aptarinėjami konkretūs skaičiai, aš jų neatskleisiu, bet turbūt turėtume įsivaizduoti mūsų indėlį Afganistane, kuris buvo, judėtume panašia linkme“, – specialioje portalo „15min“ laidoje sekmadienį sakė šalies vadovo patarėjas.
Į taikos palaikymo misijas Afganistane Lietuva paprastai siųsdavo iki kelių šimtų karių.
Anot D. Žikevičiaus, šios pajėgos prisidėtų ir prie Ukrainos karių apmokymo.
Pasak D. Žikevičiaus, šios pajėgos prisidėtų ir prie Ukrainos karių apmokymo.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas yra pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Tą sekmadienį pakartojo ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
Pasak jo, D. Trumpas ir Vladimiras Putinas Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.
„Karinis planavimas tikrai yra įsibėgėjęs, galbūt detalių kol kas neatskleisiu. Bet ypač JAV prezidentui D. Trumpui padarius pareiškimą, kad Amerika prisidės prie saugumo garantijų, tai yra labai didelis postūmis, proveržis į priekį ir dabar mums reikia sužinoti, kaip tai atrodys“, – sakė D. Žikevičius.
