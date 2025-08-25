Startavo milžiniško masto pratybos: tūkstančiai karių, galinga technika ir atgrasymo misija

Kasmetinės pratybos „Super Garuda Shield“ vyks sostinėje Džakartoje ir keliose vietose vakarinėje Sumatros saloje bei Riau salyne iki rugsėjo 4 dienos.
Dalyvaus daugiau nei 4,1 tūkst. Indonezijos ir 1,3 tūkst. Amerikos karių, prie kurių prisijungs sąjungininkai iš Australijos, Japonijos, Singapūro, Prancūzijos, Naujosios Zelandijos, Britanijos ir kitų šalių.
JAV ir kai kurios sąjungininkės, pavyzdžiui, Australija, reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl didėjančio Kinijos agresyvumo Ramiajame vandenyne, tačiau Vašingtonas anksčiau pareiškė, kad tokios pratybos nėra nukreiptos prieš Pekiną.
Mokymai bus „didžiausios kada nors surengtos „Super Garuda“ pratybos“
JAV Indijos ir Ramiojo vandenynų vadovybės vadas Samuelis Paparo teigė, kad šių metų mokymai bus „didžiausios kada nors surengtos „Super Garuda“ pratybos“, ir pridūrė, kad jos padės dalyvaujančioms šalims sustiprinti atgrasymą, tačiau detaliau nekomentavo.
„Tai reiškia atgrasyti visus, kurie tikėtųsi pakeisti faktus vietoje, naudodami smurtą, o visi dalyviai kolektyviai ryžtingai laikosi suvereniteto principų“, – pirmadienį atidarymo ceremonijoje sakė S. Paparo.
„Mes tai darome tobulėdami kiekvieną dieną visose srityse (...) todėl, jei ateis negailestinga valanda, kai mums reikės vieniems kitų kaip partneriams, mes pakelsime ragelį ir pradėsime veikti remdamiesi giliu pasitikėjimu“, “ kalbėjo jis.
Indonezijos kariuomenė pranešė, kad programoje numatytos štabo pratybos, kibernetinės gynybos pratybos ir šaudymo pratybos.
Stebėtojus į pratybas taip pat atsiuntė tokios šalys kaip Indija, Papua Naujoji Gvinėja ir Rytų Timoras.
Indonezija laikosi neutralios užsienio politikos ir stengiasi palaikyti gerus santykius su Vašingtonu ir Pekinu.
