TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjeroje – raudonas kilimas ir garsūs svečiai

2025-10-20 20:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 20:53

Pirmadienio vakarą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre netrūko emocijų – čia pristatytas naujausias režisierės Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Irena“. Pasveikinti kūrėją ir išgirsti neeilinės moters istoriją susirinko gausus svečių būrys, tarp jų ir žinomi šalies veidai.

Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjera (nuotr. Greta Skaraitienė/BNS)
133

1

Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys spalio 24 dieną.

Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjera. Vilnius. 2025 m. Spalio 20 d.
(133 nuotr.)
(133 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjera. Vilnius. 2025 m. Spalio 20 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien, kai pasaulis toks neramus, mums labai trūksta Irenos išminties“

„Niekada nekeršyk“ – tokie buvo paskutiniai Irenos Veisaitės mamos žodžiai, tapę jos gyvenimo kelrodžiu. Ši iškili Lietuvos kultūros asmenybė rinkosi atleidimą vietoje keršto, dialogą vietoje tylos, meilę vietoje neapykantos.

„Šiandien, kai pasaulis toks neramus, mums labai trūksta Irenos ir jos išminties orientyro“, – sako režisierė Giedrė Žickytė, geriausiai žinoma dėl tarptautinių apdovanojimų sulaukusio filmo „Šuolis“.

Filmas apie vidinę stiprybę ir pasirinkimą mylėti

Holokaustą išgyvenusi, artimuosius praradusi teatrologė, germanistė ir Atviros Lietuvos fondo vadovė Irena Veisaitė nepasidavė neapykantai. Filme „Irena“ režisierė atskleidžia jos kelią per dviejų totalitarinių režimų žiaurumus ir jos ištikimybę humanistinėms vertybėms.

„Irenos fenomenas – iki šiol neįmenamas. Ji traukė žmones iš viso pasaulio, buvo vadinama viena išmintingiausių Lietuvos moterų. Tikiu, kad šis filmas leis žiūrovams pajusti jos šviesą“, – pasakoja G. Žickytė.

Asmeninis ryšys, virtęs filmo idėja

„Su Irena susipažinome per bendrus pažįstamus – ji buvo neįtikėtinai dėmesinga, domėjosi kitais, rašydavo laiškelius, kviesdavo arbatos. Jos butas Basanavičiaus gatvėje buvo tarsi maža ambasada – ten lankydavosi žmonės iš viso pasaulio“, – prisimena režisierė.

Filmo idėja, pasak G. Žickytės, gimė netikėtai:

„Eidama pro jos namus vieną tamsų lapkričio vakarą supratau – šalia manęs gyvena TOKS žmogus, o apie ją nėra filmo. Tą pačią dieną nusprendžiau: turiu papasakoti apie Ireną.“

Filmas apie žmogiškumą ir tikėjimą gėriu

„Tai filmas apie tai, kaip išsaugoti tikėjimą žmogumi net pačią tamsiausią valandą. Apie taurumą, kilnumą, empatiją. Apie moterį, kuri išliko šviesi, nors pati matė tamsiausius istorijos laikus“, – sako G. Žickytė.

Pasak jos, šis kūrinys – ne tik dokumentika, bet ir paminklas žmogiškumui bei atjautai.

„Irena sakydavo: žmoguje gyvena du vilkai – vienas geras, kitas blogas. Laimės tas, kurį geriau maitinsi“, – cituoja režisierė.

Filmas „Irena“ kino teatruose nuo spalio 24 d.

Filmą „Irena“ prodiusuoja „Moonmakers“ (Lietuva) bendradarbiaujant su „Allfilm“ (Estija) ir „AGITPROP“ (Bulgarija).Kūrinį iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, „Eurimages“, „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Goethe‘s institutas Lietuvoje, Atviros Lietuvos fondas ir kiti partneriai.

