Ščiogolevaitė atskleidė, kokio karjeros kelio savo vaikams nelinkėtų: „Aš taip nusiteikusi dabar“

Laidos vedėjui Mantui Wizard paklausus, kaip R. Ščiogolevaitė reaguotų, jei vaikai panorėtų dainuoti ar vaidinti, dainininkė prisipažino, kad nenorėtų, jog jos vaikai sietų savo ateities karjeras su scena.
„Aš savo vaikams nelinkiu šito kelio. Labai gerai prisimenu save ankstyvoje paauglystėje, kai šiaip nuo vaikystės visiems sakiau, kad dainuosiu, bet niekas į tai nežiūrėjo rimtai. Absoliučiai, visiškai, ta prasme buvo totalus šeimos narių, iš mokytojų ignoras. „Ai, aha, tu dainininkė“. Močiutė klausė: o ką dirbsi?. Sakiau: dainininke, o ji toliau klausė, ką dirbsi: tai gerai, o darbas tavo koks, profesija?“ – prisiminė atlikėja.
„O už ką etatą, pensiją tau mokės?“ – juokais pridūrė M. Wizard.
„Taip, tai tą prisimenu ir man labai įstrigo. Tad aš taip nusiteikusi dabar leisti vaikams visiškai rinktis“, – sakė dainininkė.
Lažintųsi, kad mažiausioji bus artistė
Nors dainininkė sako nespaudžianti vaikų rinktis scenos kelio, pripažįsta – vienai atžalai, regis, lemta paveldėti jos talentą.
„Man lengva yra šnekėti, nes kol kas nei vienas iš jų nerodo kažkokio didelio susidomėjimo scena, nors visi labai muzikalūs. Bet jeigu reikėtų dabar lažintis, mano pati mažiausia 5 metukų dukrytė, tai susilažinčiau, kad ji bus artistė. Tikrai“, – pasakojo R. Ščiogolevaitė.
„Yra mamos vis tiek, kažkam dinastiją reikia perduoti“, – šypsojosi M. Wizard.
„Jo, kažkaip tie genai subyrėjo į tą taurę, stipriai matosi“, – patvirtino dainininkė.
