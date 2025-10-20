Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ščiogolevaitė atskleidė, kokio karjeros kelio savo vaikams nelinkėtų: „Aš taip nusiteikusi dabar“

2025-10-20 20:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-20 20:15

TV3 laidos „Gero vakaro šou“ studijoje netrūko nuoširdžių akimirkų. Šį kartą dainininkė Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie savo vaikus ir pasidalijo, ar norėtų, kad jie sektų jos pėdomis. Nors atlikėja sako savo vaikams nelinkinti scenos gyvenimo, viena dukra, atrodo, vis dėlto paveldėjo mamos geną.

TV3 laidos „Gero vakaro šou" studijoje netrūko nuoširdžių akimirkų. Šį kartą dainininkė Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie savo vaikus ir pasidalijo, ar norėtų, kad jie sektų jos pėdomis. Nors atlikėja sako savo vaikams nelinkinti scenos gyvenimo, viena dukra, atrodo, vis dėlto paveldėjo mamos geną.

0

Laidos vedėjui Mantui Wizard paklausus, kaip R. Ščiogolevaitė reaguotų, jei vaikai panorėtų dainuoti ar vaidinti, dainininkė prisipažino, kad nenorėtų, jog jos vaikai sietų savo ateities karjeras su scena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš savo vaikams nelinkiu šito kelio. Labai gerai prisimenu save ankstyvoje paauglystėje, kai šiaip nuo vaikystės visiems sakiau, kad dainuosiu, bet niekas į tai nežiūrėjo rimtai. Absoliučiai, visiškai, ta prasme buvo totalus šeimos narių, iš mokytojų ignoras. „Ai, aha, tu dainininkė“. Močiutė klausė: o ką dirbsi?. Sakiau: dainininke, o ji toliau klausė, ką dirbsi: tai gerai, o darbas tavo koks, profesija?“ – prisiminė atlikėja.

„O už ką etatą, pensiją tau mokės?“ – juokais pridūrė M. Wizard.

„Taip, tai tą prisimenu ir man labai įstrigo. Tad aš taip nusiteikusi dabar leisti vaikams visiškai rinktis“, – sakė dainininkė.

Lažintųsi, kad mažiausioji bus artistė

Nors dainininkė sako nespaudžianti vaikų rinktis scenos kelio, pripažįsta – vienai atžalai, regis, lemta paveldėti jos talentą.

„Man lengva yra šnekėti, nes kol kas nei vienas iš jų nerodo kažkokio didelio susidomėjimo scena, nors visi labai muzikalūs. Bet jeigu reikėtų dabar lažintis, mano pati mažiausia 5 metukų dukrytė, tai susilažinčiau, kad ji bus artistė. Tikrai“, – pasakojo R. Ščiogolevaitė.

„Yra mamos vis tiek, kažkam dinastiją reikia perduoti“, – šypsojosi M. Wizard.

„Jo, kažkaip tie genai subyrėjo į tą taurę, stipriai matosi“, – patvirtino dainininkė.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Ščiogolevaitė, radusi alternatyvą, nebesvajoja apie duetą su Baumila (Nuotr. tv3.lt, M. Rapecka)
Ščiogolevaitė nebesvajoja apie duetą su Baumila – rado alternatyvą: „O tegul Baumila gyvena žvaigždžių gyvenimą“ (12)

