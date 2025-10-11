Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

„Lietuvos talentuose“ – abejingų nepalikęs kauniečio pasirodymas: teisėjai klausė, kaip gimsta tokie garsai

2025-10-11 09:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 09:15

Kaunietis operatorius Gytis Ivaškevičius – „beatbox“ atlikėjas, kuris sekmadienį pasirodys TV3 laidoje „Lietuvos talentai“, o sugebėjimai lūpomis ir burna išgauti įvairiausius garsus nustebins ir ne vieną projekto teisėją. 

Kaunietis operatorius Gytis Ivaškevičius – „beatbox" atlikėjas, kuris sekmadienį pasirodys TV3 laidoje „Lietuvos talentai", o sugebėjimai lūpomis ir burna išgauti įvairiausius garsus nustebins ir ne vieną projekto teisėją. 

0

Tai bus ne pirmas kartas, kai muzikos fanatikas žengia į „Lietuvos talentų“ sceną, o pirmą kartą iš Radviliškio kilęs vyras čia rungėsi dar 2014-aisiais.

Nors tuomet jo talentas buvo įvertintas net trimis „ne“, tai jo nepalaužė, o savo vertę Gytis ėmė įrodinėti Lietuvos „beatbox“ čempionate. 

„Pasakė, kad aš nieko gero, tada aš nuėjau, tapau trečias Lietuvoje ir įrodžiau, kad esu kažkas gero“, – teigė trečią kartą į „Lietuvos talentus“ sugrįžtantis aukštaitis.

Rūta Ščiogolevaitė regi finale

28-erių vaikinas scenoje pademonstravo ritmo pojūtį ir gebėjimą kurti įspūdingą muziką tik savo balsu, o po jo pasirodymo tarp projekto teisėjų užvirė smagi diskusija, kaip iš viso gali gimti tokie garsai naudojantis tik burna. 

„Čia tam turi, žinok, neturėti krūminių dantų. Visas atsakymas“, – šypsojosi Marijonas Mikutavičius.

„Aš galvojau priekinių reikia neturėti“, – atšovė aktorius Vytautas Rumšas, kartu imitavęs šveplo žmogaus skleidžiamą balsą.

Tai, kad palankiai vertina jo kūrybą ir progresą nuo ankstesnių pasirodymų, pridūrė ir atlikėja Rūta Ščiogolovaitė

„Žiauriai faina, nes vienas dalykas yra prisigalvoti garsų, kitas dalykas yra juos sudėlioti ritmiškai, skoningai, dinamiškai ir dar vaikščioti taip po sceną, kad atrodytų nėra ką veikti. Man norisi tave matyti finale“, – vieną „taip“ nedvejodama davė ji.

O ar kiti teisėjai sutiks su Rūta? Visa tai pamatykite jau šį sekmadienį!

Pasirodymo ištrauka – straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

