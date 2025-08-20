Indija meta iššūkį JAV: atnaujino naftos pirkimus iš Rusijos

Indijos valstybinės naftos perdirbimo įmonės atnaujino Rusijos naftos pirkimus po trumpos pertraukos, kurią lėmė JAV muitai, rugpjūčio 20 d. pranešė „Bloomberg“.
Pirkimų sustabdymas buvo susijęs su 25 proc. muito įvedimu, kurį rugpjūčio 6 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė dėl Indijos tęsiamo Rusijos naftos importo.
Tarifas turėtų įsigalioti rugpjūčio 27 d. ir yra susijęs su ankstesniu D. Trumpo sprendimu nuo rugpjūčio 1 d. taikyti 25 proc. muitą visam importui iš Indijos.
Nepaisydamos spaudimo, „Indian Oil Corp.“ ir „Bharat Petroleum Corp.“ pastarosiomis dienomis nupirko kelias Rusijos Uralo naftos siuntas, kurios, kaip nurodo „Bloomberg“, turėtų būti pristatytos rugsėjo ir spalio mėnesiais.
Anksčiau šį mėnesį bendrovės, reaguodamos į JAV spaudimą, buvo sustabdžiusios pirkimus šiam laikotarpiui.
Indija – viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų
Nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Indija tapo viena didžiausių Maskvos naftos pirkėjų. Rusijos žalios naftos importas į šalį išaugo daugiau nei 20 kartų ir viršijo 2 mln. barelių per dieną.
Jungtinės Valstijos apkaltino Indiją tuo, kad ši naudojasi susidariusia situacija. Rugpjūčio 19 d. JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas tokią praktiką pavadino „nepriimtina“.
Vašingtonas įspėjo, jog tolesni pirkimai gali lemti iki 100 proc. muitų Indijos eksportui į JAV.
Kinija taip pat sustiprino savo, kaip vienos pagrindinių Rusijos naftos pirkėjų, vaidmenį. Rugpjūčio 19 d. „Bloomberg“ pranešė, kad Pekinas, nepaisydamas D. Trumpo grasinimų įvesti muitus, padidino pirkimus – rugpjūtį iš Baltijos ir Juodosios jūrų importuotas Uralo naftos kiekis padvigubėjo iki beveik 75 tūkst. barelių per dieną.
D. Trumpas pagrasino sankcijomis, jei Maskva nesutiks nutraukti karo veiksmų. Liepos 29 d. jis Rusijai davė dešimties dienų terminą sustabdyti karą, kitaip būtų įvesti antriniai muitai. Terminas jau pasibaigė, tačiau Vašingtonas kol kas nesiėmė papildomų priemonių.
