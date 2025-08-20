Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas apie tai, kodėl bando užbaigti karą Ukrainoje: „Noriu pabandyti patekti į dangų“

2025-08-20 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 09:32

Donaldas Trumpas antradienį pasakė, kad susitarimas dėl taikos Ukrainoje gali padidinti jo šansus patekti į dangų, pajuokaudamas, kad tikimybė, jog žengs pro rojaus vartus, šiuo metu nėra didelė.

79-erių JAV prezidentas pirmiau yra sakęs, kad nori nutraukti Rusijos karą Ukrainoje, tikėdamasis už tai gauti Nobelio taikos premiją.

Tačiau kitą dieną po to, kai Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos ir kelių Europos valstybių vadovus, D. Trumpas pareiškė, kad jo motyvai nėra visai žemiški.

„Noriu pabandyti patekti į dangų, jei tai yra įmanoma“, – duodamas interviu televizijos kanalo „Fox News“ ryto pokalbių laidai „Fox & Friends“ sakė D. Trumpas.

„Girdėjau, kad man nekaip sekasi – girdėjau, kad esu pačioje toteminio stulpo apačioje! Bet jei man pavyks patekti į dangų, tai bus viena iš to priežasčių.“

Trumpas tikrai ne šventasis

Triskart vedęs, dukart apkaltoje dalyvavęs D. Trumpas pagal tradicinius kriterijus tikrai nėra šventasis.

Respublikonų partijai atstovaujantis milijardierius per pastaruosius metus buvo įsivėlęs į daugybę skandalų ir yra pirmasis prezidentas, kuriam paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje – jo atveju tai buvo byla dėl pinigų, kuriuos mainais į pažadą tylėti jis sumokėjo pornografinių filmų žvaigždei.

Tačiau pernai pasikėsinimą nužudyti išgyvenęs D. Trumpas vis dažniau prabyla religiniu tonu. Sausio mėnesį kalbėdamas per savo inauguraciją jis tvirtino, kad jį „išgelbėjo Dievas, kad vėl padarytų Ameriką didžią“.

D. Trumpas, kuris gali pasigirti dideliu Amerikos religinės dešinės palaikymu, antrąją savo kadenciją Baltuosiuose rūmuose save apsupo religine atributika.

Be to, jis paskyrė ir oficialią dvasinę patarėją – Paulą White, vadovavusią daugeliui Baltuosiuose rūmuose vykusių maldos susirinkimų, kurių dalyviai laikydavo uždėję rankas ant D. Trumpo.

D. Trumpo spaudos sekretorė Karoline Leavitt antradienį pareiškė mananti, kad „prezidentas rimtai“ kalbėjo apie savo komentarus Ukrainos atžvilgiu.

„Manau, kad prezidentas nori patekti į dangų – kaip, tikiuosi, ir mes visi šiame kambaryje esantys“, – žurnalistams teigė 27-erių K. Leavitt, kuri pati garsėja tuo, kad prieš spaudos konferencijas meldžiasi.

