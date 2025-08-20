JAV ir NATO jau rengia saugumo garantijas Ukrainai: „Reuters“ skelbia detales

Macronas perspėja: artimiausios 15 dienų bus kritinės dėl Ukrainos
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perspėjo, kad artimiausios 15 dienų sprendžiant Ukrainos saugumo garantijų klausimą bus kritinės, rašo „Politico“.
Jis pagyrė Donaldo Trumpo pasiryžimą suteikti Kyjivui „labai geras saugumo garantijas“.
„Reikia atlikti visą darbą, susijusį su saugumo garantijomis. Artimiausios 15 dienų bus mums labai svarbios, kad galėtume užbaigti darbą su amerikiečiais ir suteikti šioms saugumo garantijoms konkretų turinį“, – sako jis.
E. Macronas ir keletas kitų Europos lyderių nutraukė vasaros atostogas, kad pirmadienį prisijungtų prie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskyio deryboms Baltuosiuose rūmuose. Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su Vladimiru Putinu.
„Didžiausias pokytis pastarosiomis dienomis yra tai, kad jis pripažino būtinybę užtikrinti Ukrainos saugumą“, – prancūzų žiniasklaidai sakė E. Macronas.
Kokios tiksliai bus siūlomos saugumo garantijos, neaišku, tačiau E. Macronas teigia, kad „britai, prancūzai, vokiečiai, turkai ir kiti yra pasirengę vykdyti operacijas, ne fronto linijoje, ne provokuojančias, bet raminančias operacijas ore, jūroje ir sausumoje“.
E. Macronas taip pat perspėjo, kad nereikėtų siekti greitos taikos ir tikėti Kremliaus žodžiais. Jo teigimu, Rusija yra „destabilizuojanti jėga“ ir „plėšrūnas, pabaisa prie mūsų durų“.
„Norime užtikrinti, kad šis taikos susitarimas leistų ukrainiečiams atkurti savo šalį ir gyventi taikoje, kad po šio taikos susitarimo jie turėtų pakankamą atgrasymo galią, kad nebūtų vėl užpulti, ir kad europiečiai galėtų gyventi taikoje ir saugiai“, – priduria jis.
Šiuo metu vyksta derybos dėl D. Trumpo, Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimo.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu, skelbia „NBC News“.
Anksčiau šią savaitę pasirodė pranešimų, kad Vengrija galėtų būti šalis, kurioje galėtų vykti Volodymyro Zelenskio, Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitikimas.
Nenurodytas D. Trumpo administracijos pareigūnas ir dar vienas asmuo, artimas jo administracijai, „Politico“ teigė, kad JAV slaptosios tarnybos ruošiasi viršūnių susitikimui Vengrijoje.
Tenykštis ministras pirmininkas Viktoras Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.
Leidinio pašnekovai pažymėjo, kad Slaptosios tarnybos dažnai tikrina įvairias potencialias tokių susitikimų vietas, todėl viršūnių susitikimo vieta dar gali pasikeisti. Tačiau, pasak informuotų šaltinių, Budapeštas yra pirmasis Baltųjų rūmų pasirinkimas.
Kaip kitos galimos dvišalio susitikimo vietos taip pat minimos Ženeva, Šveicarija ir Vatikanas. Pats V. Putinas esą siūlė Maskvą.
Vašingtone antradienį susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos karininkai, kad aptartų galimo taikos susitarimo Ukrainoje mechanizmą.
Susitikimas vyko, JAV prezidentui Donaldui Trumpui atmetus galimybę siųsti amerikiečių karius paremti susitarimą, ir pareiškus, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore.
Siekdamas užbaigti karą, D. Trumpas pirmadienį į Baltuosius rūmus pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Tačiau nors D. Trumpas teigė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų šalių teikiamoms saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų sostinės į šiuos pažadus reagavo labai atsargiai, o daugelis detalių tebėra neaiškios.
V. Putinas pasiūlė surengti susitikimą su V. Zelenskiu Maskvoje, teigė trys šaltiniai, informuoti apie JAV prezidento ir V. Putino pokalbį telefonu.
Vienas šaltinis teigė, kad V. Zelenskis iš karto atsisakė susitikti jo šalies užkariautojo sostinėje.
Vis dėlto JAV prezidentas, atskirai susitikęs su V. Putinu ir V. Zelenskiu, pareiškė esąs atsargiai optimistiškai nusiteikęs dėl šio proceso.
„Dabar pamaniau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs, tiesiog pasižiūrėti“, – antradienį konservatyviam radijo laidos vedėjui Markui Levinui sakė Trumpas.
„Pamatysime, kaip jiems seksis“, – pridūrė.
Vakarų lyderiams siekiant susitarimo, aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as (Danas Keinas) susitiko su Europos karininkais, kad aptartų „geriausius galimus Ukrainos taikos susitarimo variantus“, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV gynybos pareigūnas.
Jų pokalbiai vyko prieš trečiadienį vyksiantį virtualų 32 NATO valstybių narių karinių vadų susitikimą.
D. Trumpas, ilgą laiką griežtai kritikavęs milijardus dolerių JAV paramą Ukrainai nuo 2022-aisiais prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos, anksčiau pareiškė, kad Europos šalys yra pasirengusios siųsti karius į Ukrainą, kad būtų užtikrintas bet koks susitarimas.
„Prancūzija ir Vokietija, kelios iš jų, JK (Jungtinė Karalystė), nori turėti karius vietoje“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, tikriausiai ypač ore", – teigė jis.
Paklaustas, kokias garantijas D. Trumpas turi, kad JAV kariai nebus siunčiami, jis atsakė: „Na, turite mano garantiją, o aš esu prezidentas.“
Sąjungininkai aptaria tolesnius veiksmus
Baltieji rūmai vėliau dar labiau sustiprino D. Trumpo pareiškimus, tačiau pateikė nedaug naujų detalių apie viršūnių susitikimą ar saugumo garantijas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) žurnalistams sakė, kad D. Trumpas „galutinai pareiškė, jog JAV karių Ukrainoje nebus“ ir kad JAV oro pajėgų panaudojimas buvo „pasirinkimas ir galimybė“.
Ji tvirtino, kad V. Putinas pažadėjo D. Trumpui susitikti su V. Zelenskiu, ir teigė, kad aukščiausio rango JAV pareigūnai koordinuoja veiksmus su Rusija dėl viršūnių susitikimo.
D. Trumpas pirmadienį dramatiškai nutraukė susitikimą su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, kad paskambintų Rusijos lyderiui.
Radijo laidų vedėjas M. Levinas paklausė prezidento apie D. Trumpo metodą tokiose sudėtingose derybose, o prezidentas atsakė: „Tai greičiausiai labiau instinktas nei procesas.“
Sąjungininkai išreiškė abejonių, ar V. Putinas tikrai atvyks į dvišalį susitikimą, tačiau europiečiai po derybų su D. Trumpu tikisi galimo taikos susitarimo.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) surengė virtualias konsultacijas su maždaug 30 Ukrainos sąjungininkų, žinomų kaip „Norinčiųjų koalicija“.
K. Starmeris jiems pasakė, kad koalicijos komandos ir JAV pareigūnai netrukus susitiks, kad „pasiruoštų užtikrinimo pajėgų dislokavimui, jei karo veiksmai baigtųsi“, sakė Dauningo gatvės atstovas.
Europa mano, kad Trumpo derybos žlugs, bet vis tiek nori, kad jos vyktų: štai koks planas
Europa mano, kad Donaldo Trumpo taikos derybos žlugs. Vis dėlto europiečiai nori, kad jos vyktų – jie nori išbandyti Vladimiro Putino blefą, rašo „Politico“. Planas yra toks: prisidėti prie D. Trumpo taikos pastangų, kol jis supras, kad V. Putinas nesiekia rimtai užbaigti karo.
Europos lyderiai netiki, kad V. Putinas nuoširdžiai siekia taikos, todėl jų strategija yra pataikauti D. Trumpui ir girti jį, kol jis pagaliau priims tą pačią išvadą ir supras, kad reikia imtis griežtesnių priemonių Kremliaus atžvilgiu.
„Europos pusė mano, kad tai yra abipusiai naudingas požiūris. Jie bus labai laimingi, jei JAV prezidentas sugebės derėtis dėl Ukrainos karo pabaigos su reikšmingomis saugumo garantijomis, tačiau pagrindinis planas yra iššaukti Rusijos lyderį ir eiti už griežtesnes sankcijas“, – rašo leidinys.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris dėjo didžiausias pastangas užkirsti kelią karui Ukrainoje diplomatinėmis priemonėmis bendraudamas su V. Putinu, dabar yra bene labiausiai atviras, kad V. Putinas nėra rimtai nusiteikęs siekti taikos ir vis dar yra pasiryžęs sunaikinti nepriklausomą, demokratinę Ukrainą.
„Ar manau, kad prezidentas Putinas nori taikos? Atsakymas yra ne. Jei norite žinoti mano giliausius įsitikinimus: ne. Ar manau, kad prezidentas Trumpas nori taikos? Taip“, – sakė E. Macronas.
„Nemanau, kad prezidentas Putinas nori taikos. Manau, kad jis nori Ukrainos kapituliacijos. Būtent tai jis ir pasiūlė“, – sako jis.
JAV ir NATO jau rengia saugumo garantijas Ukrainai: „Reuters“ skelbia detales
JAV ir Europos derybininkai pradėjo nagrinėti saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė esąs pasiryžęs užtikrinti saugumo garantijas Kyjivui.
Taip pat buvo kalbama, kad sąjungininkai galėtų suteikti Ukrainai garantijas, atitinkančias NATO 5 str. Tačiau kol kas daug klausimų lieka neatsakyta.
„Reuters“ komentavę pareigūnai pranešė, kad Pentagonas rengia planus, kokią paramą, be ginklų tiekimo, galėtų suteikti Vašingtonas.
Pareigūnai įspėjo, kad JAV ir Europos specialistams prireiks laiko, kad nuspręstų, kas būtų kariniu požiūriu įmanoma ir priimtina Kremliui.
Du su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai „Reuters“ pranešė, kad vienas iš variantų – siųsti į Ukrainą Europos pajėgas, tačiau jų vadovavimą ir kontrolę perduoti JAV. Šaltiniai pridūrė, kad kariai nebūtų su NATO vėliavomis, bet veiktų savo šalių vėliavomis.
Spaudos konferencijoje Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV galėtų padėti koordinuoti saugumo garantijas Ukrainai.
D. Trumpas viešai atmetė galimybę dislokuoti JAV pajėgas Ukrainoje, tačiau antradienį atrodė, kad jis paliko galimybę kitokiam JAV kariniam dalyvavimui. Interviu „Fox News“ jis užsiminė, kad Vašingtonas galėtų suteikti oro paramą Ukrainai.
„Kalbant apie saugumą, (europiečiai) yra pasirengę siųsti karius, mes esame pasirengę jiems padėti, ypač, tikriausiai, ... iš oro, nes niekas neturi to, ką turime mes, jie tikrai neturi“, – sakė D. Trumpas.
Jis nepateikė daugiau detalių.
JAV oro parama galėtų būti teikiama įvairiais būdais, įskaitant oro gynybos sistemų tiekimą Ukrainai ir skrydžių draudimo zonos nustatymą JAV naikintuvais.
Nuo 2022 m. JAV į Kyjivą išsiuntė ginklų ir šaudmenų už milijardus dolerių. D. Trumpo administracija buvo trumpam sustabdžiusi šių ginklų tiekimą.
Tiekimas atnaujintas, o D. Trumpas pažadėjo siųsti ginklus, pirmiausia gynybinius, kad padėtų Ukrainai.