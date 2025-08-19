„Politico“ išsiaiškino, kur Trumpas nori susitikti su Zelenskiu ir Putinu

Jis gali būti surengtas Vengrijos sostinėje Budapešte, praneša „Politico“, remdamasis savo šaltiniais.
Nenurodytas D. Trumpo administracijos pareigūnas ir dar vienas asmuo, artimas jo administracijai, teigia, kad JAV slaptosios tarnybos, atsakingos už prezidento saugumą, ruošiasi viršūnių susitikimui Vengrijoje.
Tenykštis ministras pirmininkas Viktoras Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.
Taip pat leidinio pašnekovai pažymėjo, kad Slaptosios tarnybos dažnai tikrina įvairias potencialias tokių susitikimų vietas, todėl viršūnių susitikimo vieta dar gali pasikeisti. Tačiau, pasak informuotų šaltinių, Budapeštas yra pirmasis Baltųjų rūmų pasirinkimas.
„Vengrija būtų nepatogus pasirinkimas Ukrainai, nes ji primena 1994 m. Budapešto memorandumą, kuriame JAV, Didžioji Britanija ir Rusija pažadėjo remti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir gerbti jos sienas mainais už atsisakymą branduolinių ginklų“, – rašo „Politico“.
Leidinys primena, kad po Rusijos užpuolimo Ukrainoje 2014 m. „susitarimo beprasmiškumas“ tapo akivaizdus, kai nė vienas iš signatarų nesuteikė Ukrainai karinių pajėgų agresoriui pasipriešinti.
Putinas atsisakė Trumpo dalyvavimo
Kiek anksčiau „Politico“ pranešė, kad D. Trumpas pasiūlė prisijungti prie pirmojo V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo, bet Rusijos prezidentas atsakė, kad nori derybų „akis į akį“.
Anot leidinio, D. Trumpas paskambino V. Putinui su pasiūlymu surengti trišalį susitikimą, Putinas atsakė: „Tau nereikia atvykti. Noriu susitikti su juo vienas ant vieno“.
Po to D. Trumpo komanda pradėjo nagrinėti šį variantą, o proceso organizavimas buvo patikėtas specialiajam įgaliotiniui Steve‘ui Whitkoffui.
