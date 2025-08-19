Kalendorius
Karas Ukrainoje

Zalužnas sieks Ukrainos prezidento posto: slapta vykdo kampaniją ir verbuoja narius

2025-08-19 20:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 20:56

Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas, šiuo metu einantis Ukrainos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje pareigas, Valerijus Zalužnas slapta ruošiasi dalyvauti artimiausiems Ukrainos prezidento rinkimams, kuriuose tiesiogiai varžysis su dabartiniu prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Valerijus Zalužnas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas, šiuo metu einantis Ukrainos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje pareigas, Valerijus Zalužnas slapta ruošiasi dalyvauti artimiausiems Ukrainos prezidento rinkimams, kuriuose tiesiogiai varžysis su dabartiniu prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

0

Apie tai praneša amerikiečių žurnalistė Katie Livingston, remdamasi savo šaltiniais.

Anot jos, V. Zalužnas jau atidarė štabą Londone ir vykdo naujų narių verbavimą.

Buria komandą

K. Livingston skelbia, kad štabui vadovauti paskirtas generolas leitenantas Serhijus Najevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žurnalistė teigia, kad tikroji politinės kampanijos jėga – Aukščiausiosios Rados narė Viktorija Siumar  – „Europos solidarumas“ partijos narė.

Anot šaltinių, būtent ji yra kampanijos vadovo pavaduotoja ir užkulisiuose tvarko visus praktinius reikalus.

Tuo tarpu žiniasklaidos veiklą koordinuoja buvusi BBC žurnalistė Ukrainos tema Oksana Torop, kuri anksčiau atidžiai sekė V. Zalužną.

Dabar ji formuoja žinią iš vidaus – ir jau dabar jis pateikiamas kaip ramus, kompetentingas ir lemtas vadovauti, pažymi K. Livingston.

„Nepaisant ankstesnių neigimų, Zalužnas dabar atrodo pasirengęs rimtai kandidatuoti į prezidento postą, o apklausos rodo, kad jis yra aiškus favoritas, galintis mesti iššūkį Zelenskiui“, – teigia K. Livingston.

