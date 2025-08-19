Zalužnas sieks Ukrainos prezidento posto: slapta vykdo kampaniją ir verbuoja narius

Apie tai praneša amerikiečių žurnalistė Katie Livingston, remdamasi savo šaltiniais.
Anot jos, V. Zalužnas jau atidarė štabą Londone ir vykdo naujų narių verbavimą.
Buria komandą
K. Livingston skelbia, kad štabui vadovauti paskirtas generolas leitenantas Serhijus Najevas.
Žurnalistė teigia, kad tikroji politinės kampanijos jėga – Aukščiausiosios Rados narė Viktorija Siumar – „Europos solidarumas“ partijos narė.
Anot šaltinių, būtent ji yra kampanijos vadovo pavaduotoja ir užkulisiuose tvarko visus praktinius reikalus.
Tuo tarpu žiniasklaidos veiklą koordinuoja buvusi BBC žurnalistė Ukrainos tema Oksana Torop, kuri anksčiau atidžiai sekė V. Zalužną.
Dabar ji formuoja žinią iš vidaus – ir jau dabar jis pateikiamas kaip ramus, kompetentingas ir lemtas vadovauti, pažymi K. Livingston.
„Nepaisant ankstesnių neigimų, Zalužnas dabar atrodo pasirengęs rimtai kandidatuoti į prezidento postą, o apklausos rodo, kad jis yra aiškus favoritas, galintis mesti iššūkį Zelenskiui“, – teigia K. Livingston.
🚨 SCOOP‼️: Ukrainian Ambassador to the UK, Gen. Valeriy Zaluzhny, is quietly preparing a run for president – in direct opposition to Zelensky.— Katie Livingstone (@Sassovivente) August 19, 2025
A source close to the budding campaign tells me his HQ is already active in London, and recruitment is underway. This isn’t just… pic.twitter.com/ULxtpdc0gD
