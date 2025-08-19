Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Akys krypo į nekasdienę Volodymyro Zelenskio aprangą: vieno dalyko atsisakė

2025-08-19 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 20:00

Pirmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus, vilkėdamas juodą švarką ir tamsius marškinius. Prieš susitikimą Baltieji rūmai Ukrainos prezidento atskirai teiravosi, ar jis atvyks vilkėdamas kostiumą. Kaip skelbta anksčiau, su juo JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Ovaliajame kabinete surengė dvišales derybas karui Ukrainoje užbaigti.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
33

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis formalesnis V. Zelenskio aprangos stilius buvo matytas ir balandį, per popiežiaus Pranciškaus laidotuves Vatikane, ir birželį NATO viršūnių susitikime Nyderlanduose, skelbė ndtv.com.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Zelenskio susitikimas su Trumpu

Anksčiau Baltieji rūmai teiravosi, ar V. Zelenskis planuoja vilkėti kostiumą susitikimui Ovaliniame kabinete, kuriame taip pat dalyvaus keli Europos lyderiai.

V. Zelenskio apranga buvo svarstoma tarp JAV ir Ukrainos pareigūnų, o D. Trumpo administracija pasiūlė, kad jis nesirengtų įprastine karine uniforma.

Pirmadienį V. Zelenskis vilkėjo juodos spalvos švarką, prie kurio buvo priderinęs juodus marškinius, kelnes, tačiau atsisakė dėvėti populiarų vyrų aksesuarą – kaklaraištį.

V. Zelenskis atvyko į susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, lydimas kelių Europos lyderių, siekdamas sumažinti augančią įtampą dėl taikos derybų su Rusija.

Po neseniai įvykusio Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje, D. Trumpas spaudžia Ukrainą daryti dideles nuolaidas – tarp jų atsisakyti Krymo ir NATO narystės ambicijų, kurios yra svarbiausi Maskvos reikalavimai.

Tačiau V. Zelenskis, prieš eidamas į Baltuosius rūmus, aptarė situaciją su Europos lyderiais ir ragino Trumpą siekti „taikos per stiprybę“ prieš Rusiją, pabrėždamas JAV saugumo garantijų svarbą.

D. Trumpas ir V. Zelenskis pirmiausia susitiko akis į akį Ovaliniame kabinete. Visi su nekantrumu laukė, ar nesikartos vasario mėnesio šokiruojančios scenos, kai JAV prezidentas ir jo pavaduotojas viešai kritikavo Ukrainos prezidentą.

Pats D.Trumpas, kuriam 79 metai, socialiniuose tinkluose paskelbė, kad tai „didelė diena Baltuosiuose rūmuose“ ir rodė kovotojo nuotaiką.

„Aš tiksliai žinau, ką darau. Ir man nereikia patarimų iš žmonių, kurie daugelį metų dirbo su įvairiais konfliktais, bet niekada negalėjo jų sustabdyti“, – sakė jis savo socialiniame tinkle.

Primename, kad anksčiau V. Zelenskio apranga sulaukė pastabų.

Ankstesnis Ukrainos prezidento vizitas Baltuosiuose rūmuose baigėsi beprecedenčiu incidentu. Vasarį D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as prieš kameras užsipuolė ir išplūdo V. Zelenskį, dėl ko Ukrainos lyderis tuomet sutrumpino savo vizitą Vašingtone.

V. Zelenskio apranga tapo problema praėjusį kartą, kai jis lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Jo buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.

V. Zelenskis tiesiog atsakė: „Ar tai problema?“

„Aš dėvėsiu tada, kai baigsis šis karas. Galbūt kažką panašaus į jūsų, galbūt kažką geresnio, nežinau. Pamatysime. Galbūt ką nors pigesnio“, – žurnalistui atsakė V. Zelenskis.

