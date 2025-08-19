Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos atsakymas: kelios valandos po Trumpo ir Zelenskio susitikimo smogė Ukrainai

2025-08-19 08:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 08:16

Ukraina skelbia, kad praėjus vos kelioms valandoms nuo Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei kitų Europos lyderių susitikimo, Rusija pradėjo smūgius Ukrainai, rašo „Sky news".

Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
17

Ukraina skelbia, kad praėjus vos kelioms valandoms nuo Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei kitų Europos lyderių susitikimo, Rusija pradėjo smūgius Ukrainai, rašo „Sky news“.

Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija pradėjo raketų ir dronų atakų bangą.

Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kremenčugo miestas patyrė vieną didžiausių atakų nuo karo pradžios. Mieste buvo girdimi sprogimai. Atakos metu buvo panaudotos kelios balistinės raketos, o atakos tikslas greičiausiai buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Macronas teigia nesantis įsitikinęs, kad Putinas nori taikos

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.

V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas būtų žingsnis į priekį, sakė Prancūzijos prezidentas po D. Trumpo, V. Zelenskio ir Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Baltuosiuose rūmuose.

„Ar manau, kad jie gali padėti ką nors išspręsti? Šį klausimą vis dar vertinu labai atsargiai“, – sakė E. Macronas, pabrėždamas, kad darbas dar toli gražu nebaigtas.

„Turime Amerikos prezidentą ir Ukrainą, kurie nori taikos... Dėl Putino nesu įsitikinęs“, – kalbėjo jis.

„Man kyla didžiulių abejonių dėl Rusijos prezidento noro siekti taikos. Jo galutinis tikslas – užimti kuo daugiau teritorijos, nusilpninti Ukrainą, kad ji taptų negyvybinga nei savarankiškai, nei Rusijos įtakos zonoje. Tai gana akivaizdu visiems.“

E. Macronas pasakė, kad D. Trumpas tiki, jog gali pasiekti susitarimą, ir mano, kad V. Putinas taip pat nori taikos.

„Tačiau jei procesas bus atmestas, visi sutinkame, kad sankcijos [Rusijai] turės būti sugriežtintos ir bet kokiu atveju turėsime užimti poziciją, kuri dar labiau spaus Rusiją grįžti prie derybų stalo.“

„Iš esmės dėl to šiandien ir buvo susitarta. Tai tik vienas žingsnis. Nesiruošiu skelbti pergalės, bet kai pažvelgiu į tai, kur buvome prieš kelis mėnesius, ir į tai, kur esame dabar, esu labai patenkintas padaryta pažanga.“

Kalbėdamas apie pagrindinį saugumo garantijų po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas klausimą, E. Macronas pabrėžė, kad pagrindiniai reikalavimai šiuo atžvilgiu yra „stipri Ukrainos kariuomenė“ ir „užtikrinimo pajėgos sausumoje, ore ir jūroje, kurias sąjungininkai yra pasirengę suteikti Ukrainai“.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Kaip Zelenskis įsirašė tylią pergalę ir pastatė Putiną į bėdą (5)
Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
EK pirmininkė ir Trumpas aptarė „didžiulę Pasaulinę dingusių vaikų problemą“
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Iš NATO vadovo – pirmieji komentarai apie susitikimą su Trumpu
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (2)

