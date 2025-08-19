EK pirmininkė ir Trumpas aptarė „didžiulę Pasaulinę dingusių vaikų problemą“

Platformoje „X“ U. von der Leyen padėkojo D. Trumpui už „šiandien aiškiai parodytą įsipareigojimą užtikrinti, kad šie vaikai grįžtų pas savo artimuosius“.
„Šiame kare nebegali būti daugiau aukų. Tai reiškia, kad kiekvienas Rusijos pagrobtas Ukrainos vaikas turi būti grąžintas į savo šeimą“, – po Baltuosiuose rūmuose įvykusio su D. Trumpu, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais tvirtino ji.
Pirmiau D. Trumpas savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė, kad aptarė „didžiulę Pasaulinę dingusių vaikų problemą“.
Jo teigimu, šis klausimas jam ir pirmajai poniai Melanijai Trump yra labai svarbus. Jis pridūrė, kad šis klausimas yra „visų sąrašo viršuje“ ir „pasaulis bendromis jėgomis mėgins jį išspręsti ir, tikiuosi, sugrąžinti juos namo pas jų šeimas“.
Pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusių derybų pradžioje V. Zelenskis perdavė savo žmonos Olenos laišką Melanijai Trump, dėkodamas jai už tai, kad ji parašė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui apie pagrobtus ukrainiečių vaikus.
Ukrainos duomenimis, iš Rusijos okupuotų teritorijų pagrobta daugiau nei 19 000 vaikų ir paauglių.
Liepos mėnesį Stambule vykusiose tiesioginėse derybose su Rusija Kijevas pateikė sąrašą su 339 nepilnamečiais, kuriuos reikalavo grąžinti į Ukrainą.
Rusija šiuos kaltinimus, kuriais grindžiamas ir Tarptautinio baudžiamojo teismo išduotas tarptautinis V. Putino arešto orderis, ne kartą neigė.
Maskva taip pat pareiškė esanti pasirengusi ištirti minėtus atvejus. Pranešama, kad daugybė vaikų jau grįžo į Ukrainą.
