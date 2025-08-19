Kaip Zelenskis įsirašė tylią pergalę ir pastatė Putiną į bėdą

Panašu, kad susitikimo metu Ukrainai ir jos sąjungininkams pavyko atstatyti pozicijas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Zelenskis atvyko su apranga, panašia į kostiumą
Praėjusį kartą, kai V. Zelenskis lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kliuvo daug kas. Kliuvo jo apranga – V. Zelenskis atvyko apsirengęs paprastesniais rūbais, o ne kostiumu. Šį kartą jis apsirengė apranga, panašesne į kostiumą.
Šį kartą V. Zelenskis taip pat lauktuvių atsinešė ne karo nuotraukas, o laišką nuo žmonos Olenai. Laiškas buvo adresuotas D. Trumpo žmonai Melaniai.
D. Trumpas buvo pamalonintas ir akivaizdžiai sužavėtas, spaudos konferencijos metu netgi pagyrė V. Zelenskį. Aprangą pastebėjo tas pats žurnalistas, kuris aną kartą kritikavo V. Zelenskį Ovaliajame kabinete.
„O jūs vis dar su tuo pačiu kostiumu“, – pajuokavo V. Zelenskis.
„Aš persirengiau. Jūs – ne“, – pastebėjo V. Zelenskis.
Šis momentas buvo gana šmaikštus ir palyginti jaukus, sukėlęs kabinete buvusių žmonių juoką. Pastaruoju metu santykiai su D. Trumpu buvo reabilituojami.
Tyli Ukrainos pergalė
Leidinys pastebi, kad nors bendras vaizdas nėra idealus Ukrainai, tačiau palyginti su viršūnių susitikimu Aliaskoje, šį kartą V. Zelenskis ir Europos lyderiai pasiekė tam tikrų svarbių strateginių laimėjimų.
Atrodo, kad V. Zelenskis įtikino JAV prezidentą, kad jis nuoširdžiai yra suinteresuotas taika. Aną kartą D. Trumpas apkaltino V. Zelesnkį trukdant taikai.
Vienas svarbiausių V. Zelenskio laimėjimų – D. Trumpos pareiškimas, kad JAV padės Ukrainai.
„Jie [Europa] yra pirmoji gynybos linija, nes jie ten yra... bet mes taip pat ketiname jiems padėti. Mes dalyvausime“, – sakė jis.
Be to, D. Trumpas patvirtino, kad pradėjo ruoštis V. Zelenskio ir V. Putino susitikimui, o tai yra dar viena Ukrainos ir jos sąjungininkų pergalė.
„Susitikimas reikštų tylų Putino Zelenskio statuso kaip teisėto valstybės vadovo pripažinimą, o tai, be abejo, nepatiktų rusams“, – pastebi leidinys.
Taigi, leidinio teigimu, pirmadienį galima būtų įrašyti kaip tylią Ukrainos diplomatinę pergalę.
