Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kaip Zelenskis įsirašė tylią pergalę ir pastatė Putiną į bėdą

2025-08-19 08:33 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-19 08:33

Staiga Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas galėjo atsidurti bėdoje, skelbia „The Telegraph“. Tokiu sakiniu leidinys reaguoja į Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir kitų Europos lydeirų susitikimą Vašingtone.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
33

Staiga Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas galėjo atsidurti bėdoje, skelbia „The Telegraph“. Tokiu sakiniu leidinys reaguoja į Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir kitų Europos lydeirų susitikimą Vašingtone.

REKLAMA
5

Panašu, kad susitikimo metu Ukrainai ir jos sąjungininkams pavyko atstatyti pozicijas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis atvyko su apranga, panašia į kostiumą

Praėjusį kartą, kai V. Zelenskis lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kliuvo daug kas. Kliuvo jo apranga – V. Zelenskis atvyko apsirengęs paprastesniais rūbais, o ne kostiumu. Šį kartą jis apsirengė apranga, panašesne į kostiumą.

REKLAMA
REKLAMA

Šį kartą V. Zelenskis taip pat lauktuvių atsinešė ne karo nuotraukas, o laišką nuo žmonos Olenai. Laiškas buvo adresuotas D. Trumpo žmonai Melaniai.

REKLAMA

D. Trumpas buvo pamalonintas ir akivaizdžiai sužavėtas, spaudos konferencijos metu netgi pagyrė V. Zelenskį. Aprangą pastebėjo tas pats žurnalistas, kuris aną kartą kritikavo V. Zelenskį Ovaliajame kabinete.

„O jūs vis dar su tuo pačiu kostiumu“, – pajuokavo V. Zelenskis.

„Aš persirengiau. Jūs – ne“, – pastebėjo V. Zelenskis.

Šis momentas buvo gana šmaikštus ir palyginti jaukus, sukėlęs kabinete buvusių žmonių juoką. Pastaruoju metu santykiai su D. Trumpu buvo reabilituojami.

REKLAMA
REKLAMA

Tyli Ukrainos pergalė

Leidinys pastebi, kad nors bendras vaizdas nėra idealus Ukrainai, tačiau palyginti su viršūnių susitikimu Aliaskoje, šį kartą V. Zelenskis ir Europos lyderiai pasiekė tam tikrų svarbių strateginių laimėjimų.

Atrodo, kad V. Zelenskis įtikino JAV prezidentą, kad jis nuoširdžiai yra suinteresuotas taika. Aną kartą D. Trumpas apkaltino V. Zelesnkį trukdant taikai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas svarbiausių V. Zelenskio laimėjimų – D. Trumpos pareiškimas, kad JAV padės Ukrainai.

„Jie [Europa] yra pirmoji gynybos linija, nes jie ten yra... bet mes taip pat ketiname jiems padėti. Mes dalyvausime“, – sakė jis.

Be to, D. Trumpas patvirtino, kad pradėjo ruoštis V. Zelenskio ir V. Putino susitikimui, o tai yra dar viena Ukrainos ir jos sąjungininkų pergalė.

„Susitikimas reikštų tylų Putino Zelenskio statuso kaip teisėto valstybės vadovo pripažinimą, o tai, be abejo, nepatiktų rusams“, – pastebi leidinys.

Taigi, leidinio teigimu, pirmadienį galima būtų įrašyti kaip tylią Ukrainos diplomatinę pergalę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
Rusijos atsakymas: kelios valandos po Trumpo ir Zelenskio susitikimo smogė Ukrainai (6)
Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
EK pirmininkė ir Trumpas aptarė „didžiulę Pasaulinę dingusių vaikų problemą“
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Iš NATO vadovo – pirmieji komentarai apie susitikimą su Trumpu
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų