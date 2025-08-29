Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM trečdaliu didina karininkų rengimą užsienyje, siekiant laiku išvystyti diviziją

2025-08-29 10:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 10:55

Krašto apsaugos ministerija (KAM), siekdama iki 2030 m. išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir sustiprinti karinius pajėgumus, šiemet operacinio lygmens karininkų rengimą užsienyje, palyginti su pernai, padidino trečdaliu. 

Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Nacionalinės divizijos sukūrimas reikalauja ne tik techninių pajėgumų, bet ir išskirtinai gerai parengtų karininkų, galinčių vadovauti sudėtingoms operacijoms. Operacinio lygmens karininkų rengimas užsienyje yra itin svarbi investicija į svarbiausią Lietuvos kariuomenės resursą – karius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša ministerija, operacinio lygmens karininkų karjeros kursai Lietuvoje neorganizuojami, todėl šie specialistai rengiami užsienio partnerių institucijose. 

Planuojama ir toliau didinti karininkų skaičių, siunčiamų į Jungtinius vadų ir štabų karininkų kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje. Taip pat šiemet sulaukta daugiau kvietimų mokymams Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Belgijoje.

Anot ministerijos, šiuose kursuose įgyjamos žinios ir įgūdžiai yra privalomi dalinių vadams, junginių štabų viršininkams ir operacinio štabo karininkams, taip pat operacinio lygmens parengimas yra būtinas pulkininko leitenanto (komandoro) lygmens pareigoms vykdyti. 

