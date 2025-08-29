KAM trečdaliu didina karininkų rengimą užsienyje, siekiant laiku išvystyti diviziją

„Nacionalinės divizijos sukūrimas reikalauja ne tik techninių pajėgumų, bet ir išskirtinai gerai parengtų karininkų, galinčių vadovauti sudėtingoms operacijoms. Operacinio lygmens karininkų rengimas užsienyje yra itin svarbi investicija į svarbiausią Lietuvos kariuomenės resursą – karius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
Kaip praneša ministerija, operacinio lygmens karininkų karjeros kursai Lietuvoje neorganizuojami, todėl šie specialistai rengiami užsienio partnerių institucijose.
Planuojama ir toliau didinti karininkų skaičių, siunčiamų į Jungtinius vadų ir štabų karininkų kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje. Taip pat šiemet sulaukta daugiau kvietimų mokymams Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Belgijoje.
Anot ministerijos, šiuose kursuose įgyjamos žinios ir įgūdžiai yra privalomi dalinių vadams, junginių štabų viršininkams ir operacinio štabo karininkams, taip pat operacinio lygmens parengimas yra būtinas pulkininko leitenanto (komandoro) lygmens pareigoms vykdyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!