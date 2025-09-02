Trijų pavojų analizė – ekspertas perspėja dėl Rusijos žvalgybinių lėktuvų ir NATO atkirčio

Vis daugėjant Rusijos lėktuvų skraidymui Baltijos jūros teritorijoje, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis mato tame net tris pavojus mūsų šaliai.
Jis sakė, kad Rusijos žvalgybinių lėktuvų skrydžiai virš Baltijos jūros yra pavojingi, nes kelia grėsmę civilinei aviacijai, leidžia nustatyti mūsų silpnąsias vietas ir tai gali padėti pasirengti konfrontacijai su NATO.
„Rusijos žvalgybinių lėktuvų skrydžiai virš Baltijos jūros kelia kelias problemas. Pirma – tai yra nesaugu civilinėms oro linijoms, nes rusų lėktuvai dažnai skraido išjungę atsakiklius ir pavojingai manevruodami.
Antra – rusai tokiu būdu nustato mūsų silpnąsias vietas bei galimybes, nes kiekviena valstybė turi techninių paslapčių, kurias būtina apsaugoti. Trečia – jeigu Rusija ruoštųsi atvirai konfrontacijai su NATO, ji jau žinotų, kur yra mūsų pažeidžiamiausios vietos.
Tai yra mažiausiai trys faktoriai, dėl kurių rusų žvalgybiniai skrydžiai kelia grėsmę tiek civilinei aviacijai, tiek nacionaliniam saugumui. Iš esmės tai galima laikyti provokacija – nors techniškai jie gali skristi tarptautinėje oro erdvėje, tokie veiksmai pažeidžia saugumo principus“, – paaiškino karybos ekspertas.
Rusija bando ieškoti Lietuvos silpnųjų pusių
Pasak Lietuvos kariuomenės atsargos majoro D. Antanaičio, Lietuva ir sąjungininkai žvalgo Rusiją, siekdami apsisaugojimo, o Rusija tai daro siekdama rasti silpnybių ir jomis pasinaudoti. Tinkamiausias atsakas į rusų provokacijas yra naikintuvų pakėlimas ir žvalgybinė atsakomoji reakcija, įskaitant klaidinančios informacijos teikimą.
„Mes taip pat žvalgome Rusiją – tačiau darome tai tam, kad nustatytume grėsmę mums, o rusai žvalgo tam, kad ieškotų mūsų silpnybių ir jomis pasinaudotų. Tai yra esminis skirtumas.
Mes stebime, kada padidėja grėsmė, nustatome Rusijos pajėgumus ir ruošiame atsaką savo ginkluotosiomis pajėgomis. Kaip Lietuva ir sąjungininkai turėtų reaguoti? Iš esmės vienintelis tinkamas atsakas yra naikintuvų pakėlimas į orą. Tai reiškia rusų lėktuvų lydėjimą, jų veiksmų nuskaitymą bei žvalgyba.
Be to, mes galime rinkti informaciją apie juos ir netgi teikti klaidinančią informaciją – kiekviena karinė operacija privalo turėti vadinamuosius apgaulingus veiksmus (angl. deception operations), kad priešas nesužinotų tikrųjų planų“, – kalbėjo D. Antanaitis.
Būdami NATO dalimi esame saugūs
Pašnekovas pastebi, kad NATO naikintuvų dislokavimas Lietuvoje yra svarbus, nes jie leidžia identifikuoti potencialias grėsmes ir užkirsti kelią pažeidžiamumui, užtikrinant Lietuvos oro erdvės saugumą ir atgrasymą nuo Rusijos provokacijų, tokių kaip praeityje įvykęs rusų naikintuvo incidentas.
„Tai, kad NATO naikintuvai yra dislokuoti Lietuvoje, yra didelė pagalba. Būdami NATO dalimi mes esame kolektyvinio saugumo sistemoje.
Jei Lietuvoje nebūtų naikintuvų ir negalėtume nustatyti, koks lėktuvas skrenda bei ką jis daro, būtume ypatingai pažeidžiami – rusai galėtų nevaržomai skraidyti mūsų oro erdvėje, rinkti duomenis ir kartoti incidentus, kaip tada, kai Lietuvoje buvo nukritęs rusų naikintuvas“, – komentavo D. Antanaitis.
Lietuvos kariuomenė patikina – vyksta įprasta karinių orlaivių veikla
Lietuvos kariuomenės atstovai komentavo, kad virš Baltijos jūros vyksta įprasta karinių orlaivių veikla, o NATO naikintuvai dažniausiai tik palydi taisyklių nesilaikančius lėktuvus tarptautinėje oro erdvėje, nes realūs oro erdvės pažeidimai pasitaiko labai retai.
„Informuojame, kad šiuo metu virš Baltijos jūros stebima įprasta karinių orlaivių veikla.
Reikia pažymėti, kad realus oro erdvės pažeidimai yra itin reti, dažniausiai NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai pakeliami atpažinti ir palydėti orlaivių, kurie skraido tarptautinėje oro erdvėje nesilaikydami tarptautinių skrydžių taisyklių“, – rašė jie.
Kaip buvo teigiama, Rusijos kariniai orlaiviai dažnai skraido be skrydžių planų ar ryšio, todėl juos lydi NATO naikintuvai, o didesnis NATO skrydžių skaičius Baltijos šalyse yra susijęs su sąjungininkų treniruotėmis.
„Tokie orlaiviai paprastai neturi įjungtų radiolokacinių atsakiklių, nepateikia skrydžio planų arba nepalaiko radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Fiksuojami Rusijos Federacijos kariniai orlaiviai dažniausiai transporto paskirties lėktuvai, naikintuvai bei specialiosios paskirties orlaiviai, tokie kaip IL-20 ar SU-24.
Didesnis NATO oro policijos misijos naikintuvų kilimų ir tūpimų skaičius Baltijos šalyse yra susijęs su treniruočių skrydžiais, nes šiuo metu misijoje dislokuota daugiau sąjungininkų orlaivių nei įprastai“, – komentavo Lietuvos kariuomenė.
Virš Baltijos jūros buvo pakelti naikintuvai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vokietijos naikintuvai rugpjūčio 26 d. skubiai pakilo dėl Rusijos žvalgybinio lėktuvo Il-20, kuris skrido virš Baltijos jūros, pranešė „Deutsche Welle“ (DW).
Du „Eurofighter“ naikintuvai kilo iš Rostock-Laage oro bazės Vokietijoje, kai buvo pastebėtas Rusijos orlaivis, skridęs su išjungtais atsakikliais ir be pateikto skrydžio plano, nurodė DW.
Šis incidentas papildo NATO sąjungininkų pranešimus apie nuo 2022 m. besitęsiančią oro provokacijų seriją, prasidėjusią po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Įtariama, kad Maskva naudoja tokius lėktuvus sąjungininkų pozicijoms žvalgyti. Tai jau dešimtasis su Vokietijos orlaiviais susijęs incidentas nuo 2025 m. pradžios.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!