TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija pratrūko: kaltina Europą trukdant taikiems sprendimams

2025-08-29 13:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 13:02

Rusija pratrūko: kaltina Europą trukdant taikiems sprendimams (nuotr. SCANPIX)

Rusija pasmerkė Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos sprendimą atnaujinti sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Apie tai pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija, nurodydama, jog „kategoriškai smerkia“ šiuos Europos šalių veiksmus ir paragino tarptautinę bendruomenę juos atmesti.

„Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bandymai pritaikyti vadinamąjį „snapback“ mechanizmą yra rimtas destabilizuojantis veiksnys, trukdantis įvairiais lygmenimis dedamoms pastangoms ieškoti derybinių sprendimų. Jie turėtų leisti pašalinti bet kokias abejones ir prietarus dėl Irano taikios branduolinės programos, remiantis tarptautine teise ir tinkamai atsižvelgiant į teisėtus Teherano interesus“, – teigiama ministerijos pareiškime.

Šio žingsnio priežastis – pasibaigusios derybos su Teheranu

Kaip pažymėjo Rusijos užsienio reikalų ministerija, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Prancūzijos kreipimasis, kuriame teigiama, kad Iranas iš esmės pažeidė įsipareigojimus pagal Bendrąjį visapusišką veiksmų planą ir kuris rugpjūčio 28 d. buvo nusiųstas JT generaliniam sekretoriui bei Saugumo Tarybos pirmininkui, neturi jokio teisinio pagrindo.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė pritariantis Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Prancūzijos sprendimui pradėti Jungtinių Tautų sankcijų Iranui atkūrimo procedūrą.

Anksčiau ketvirtadienį Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai išsiuntė JT Saugumo Tarybai laišką dėl sankcijų Iranui atnaujinimo mechanizmo taikymo.

Šio žingsnio priežastimi tapo be rezultatų pasibaigusios derybos su Teheranu, kurių metu šalys siekė užsitikrinti konkrečius įsipareigojimus dėl Irano branduolinės programos.

