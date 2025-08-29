Masinė rusų deportacija iš JAV: kai kurie baiminasi politinio persekiojimo Maskvoje

Jo organizacija padeda Rusijos piliečiams, patekusiems į imigracijos kalėjimus. Tai jau antroji masinė rusų deportacija iš JAV šią vasarą – birželį JAV valdžios institucijos iš šalies išsiuntė apie 40 žmonių, teigė D. Valujevas.
Pasak D. Valujevo, lėktuvas nusileido apie 16 val. Remiantis Domodedovo oro uosto duomenimis, tuo metu į Maskvą atskrido du „Egypt Air“ lėktuvai.
Jis teigė, kad iš Kairo atskrido nuo 30 iki 60 deportuotų asmenų. Tai buvo rusai, kurie atsidūrė imigracijos kalėjimuose JAV, pralaimėjo teismus dėl prieglobsčio arba pasirinko savanorišką deportaciją (nusprendė grįžti į tėvynę nelaukdami teismo), patikslino D. Valujevas.
Baiminasi politinio persekiojimo
Žinoma, kad tarp deportuotųjų buvo ir žmonių, kurie Maskvoje baiminasi politinio persekiojimo, sakė „Russian America for Democracy in Russia“ prezidentas.
Šaltinis, susipažinęs su deportacijos eiga, pranešė, jog tarp deportuotųjų buvo ir buvęs karys, kuriam Rusijoje iškelta byla dėl savavališko dalinio palikimo. Jis bandė gauti prieglobstį JAV, tačiau teismą pralaimėjo.
Rusai į Kairą buvo atskraidinti iš JAV. Persėdimo metu keli asmenys bandė pakeisti maršrutą, kad neskristų į Maskvą, tačiau, D. Valujevo teigimu, buvo sumušti Egipto specialiųjų tarnybų darbuotojų. Galiausiai visi buvo įlaipinti į reisą į Maskvą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!