Šaltiniai: Witkoffas Maskvoje sukėlė chaosą – Putino pasiūlymų taip ir neišgirdo

Vienas iš agentūros pašnekovų pasakojo, kad S. Witkoffas į derybas vyko be JAV valstybės departamento sekretoriaus. Kodėl taip atsitiko – nežinoma.
Galiausiai D. Trumpo atstovas liko be jokių konkrečių V. Putino pasiūlymų dėl karo Ukrainoje pabaigos.
JAV prezidento specialiojo pasiuntinio ir Rusijos prezidento derybos vyko rugpjūčio 6 d. Kitą dieną, pasak „Reuters“ šaltinių, S. Witkoffas susisiekė su keliais Europos lyderiais ir leido suprasti, kad Rusija esą pasirengusi išvesti kariuomenę iš Zaporižios ir Chersono sričių mainais į tai, kad Ukraina pasitrauktų iš Donbaso.
„Diplomatinės pastangos virto chaosu“
Šis pareiškimas nustebino daugelį pokalbio dalyvių, nes smarkiai skyrėsi nuo jų turėtų vertinimų apie V. Putino poziciją, teigia agentūros informuoti šaltiniai.
Tačiau jau kitą dieną S. Witkoffas pranešė apie kitokią Maskvos laikyseną. Per telefoninį pokalbį, kurį Europos nacionalinio saugumo patarėjams surengė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys pareiškė, kad V. Putinas iš tikrųjų nesiūlė išvesti kariuomenės iš minėtų dviejų regionų.
„Diplomatinės pastangos virto chaosu“, – pažymi „Reuters“.
Anksčiau kai kurių leidinių, tarp jų „The Washington Post“ ir „Bild“, šaltiniai jau buvo skelbę, kad S. Witkoffas, tikėtina, neteisingai suprato V. Putino pasiūlymus.
