Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: Witkoffas Maskvoje sukėlė chaosą – Putino pasiūlymų taip ir neišgirdo

2025-08-29 10:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 10:27

Pasak „Reuters“ šaltinių, susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Steve‘as Witkoffas pažeidė protokolą ir negavo konkrečių Maskvos pasiūlymų dėl karo pabaigos.

Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Pasak „Reuters“ šaltinių, susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Steve‘as Witkoffas pažeidė protokolą ir negavo konkrečių Maskvos pasiūlymų dėl karo pabaigos.

REKLAMA
0

Vienas iš agentūros pašnekovų pasakojo, kad S. Witkoffas į derybas vyko be JAV valstybės departamento sekretoriaus. Kodėl taip atsitiko – nežinoma.

Galiausiai D. Trumpo atstovas liko be jokių konkrečių V. Putino pasiūlymų dėl karo Ukrainoje pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidento specialiojo pasiuntinio ir Rusijos prezidento derybos vyko rugpjūčio 6 d. Kitą dieną, pasak „Reuters“ šaltinių, S. Witkoffas susisiekė su keliais Europos lyderiais ir leido suprasti, kad Rusija esą pasirengusi išvesti kariuomenę iš Zaporižios ir Chersono sričių mainais į tai, kad Ukraina pasitrauktų iš Donbaso.

REKLAMA
REKLAMA

„Diplomatinės pastangos virto chaosu“

Šis pareiškimas nustebino daugelį pokalbio dalyvių, nes smarkiai skyrėsi nuo jų turėtų vertinimų apie V. Putino poziciją, teigia agentūros informuoti šaltiniai.

REKLAMA

Tačiau jau kitą dieną S. Witkoffas pranešė apie kitokią Maskvos laikyseną. Per telefoninį pokalbį, kurį Europos nacionalinio saugumo patarėjams surengė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys pareiškė, kad V. Putinas iš tikrųjų nesiūlė išvesti kariuomenės iš minėtų dviejų regionų.

„Diplomatinės pastangos virto chaosu“, – pažymi „Reuters“.

Anksčiau kai kurių leidinių, tarp jų „The Washington Post“ ir „Bild“, šaltiniai jau buvo skelbę, kad S. Witkoffas, tikėtina, neteisingai suprato V. Putino pasiūlymus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Neeilinis reginys šalia Vengrijos parlamento (nuotr. SCANPIX)
Sybiha: Vengrijos flirtas su agresoriumi nuėjo taip toli, kad pažeidžiamos jos pačios tautinių mažumų teisės
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Gitanas Nausėda: Rusija nesiekia sąžiningos taikos, tai Lenkijos prezidentas perduos JAV vadovui (1)
Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės (nuotr. SCANPIX)
Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės (1)
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų