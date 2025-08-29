Putino planai keičiasi: Turkija atskleidė, ko dabar siekia Rusija

Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės
Ukraina penktadienį pranešė, kad per Rusijos naktinius smūgius Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės.
„Deja, žuvo du žmonės – vyras ir moteris. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
Vokietijos kancleris nebesitiki Putino ir Zelenskio susitikimo
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas nebesitiki, kad artimiausiu metu įvyks Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas.
Susitikime su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu jo vasaros rezidencijoje Prancūzijos Rivjeroje F. Merzas nurodė, kad abu lyderiai aptarė diplomatines pastangas užbaigti karą Ukrainoje. „Šiandien ir vėl turime spręsti šį klausimą, atsižvelgdami į tai, kad yra akivaizdu, jog prezidento V. Zelenskio ir prezidento V. Putino susitikimo nebus“, – pareiškė jis.
Tai „skiriasi nuo to, dėl ko praėjusią savaitę susitarė (JAV) prezidentas (Donaldas) Trumpas ir prezidentas V. Putinas, kai kartu buvome Vašingtone“, pažymėjo F. Merzas.
D. Trumpas po praėjusios savaitės pradžioje įvykusio pokalbio telefonu su Rusijos vadovu paskelbė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu. Vėliau Maskva kalbėjo tik apie pasirengimą perkelti ankstesnes dvišales taikos derybas į aukštesnį lygį. Ukraina ir jos sąjungininkai kaltina Kremlių taikant vilkinimo taktiką.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas, kuris skeptiškai vertina Maskvos pasirengimą derėtis, anksčiau buvo pareiškęs panašią nuomonę, kaip ir F. Merzas. „Labai abejoju, kad artimiausiu metu vyks kokios nors Rusijos ir Ukrainos derybos“, – trečiadienį žurnalui „Focus“ sakė jis.
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti
Kanados senatorė Rebecca Patterson ketvirtadienį pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė jokiu būdu negali leisti, jog Ukraina pralaimėtų karą su Rusija, ir turėtų parodyti ryžtą, praneša „Ukrinform“.
Rusija praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 850 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 29 d. Rusija Ukrainoje neteko apie 1 080 480 karių, įskaitant dar 850 kariškių, kurie buvo nukauti arba sužeisti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos taip pat sunaikino 11 143 Rusijos tankus (+4), 23 191 šarvuotąją kovos mašiną (+6), 32 125 artilerijos sistemas (+61), 1 476 reaktyvines salvinės ugnies sistemas (+2), 1 213 oro gynybos sistemų (+1) ir 3 626 kruizines raketas (+28). Be to, Rusijos kariuomenė neteko 422 lėktuvų, 340 sraigtasparnių, 54 375 bepiločių orlaivių (+414), 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 60 116 automobilių (+109) ir 3 952 specialiosios technikos vienetų.
„Jie šaukėsi pagalbos“: 19-metis be baimės gelbėjo sužeistuosius Kyjive
Po Rusijos puolimo Kyjive rugpjūčio 28 d. sugriuvusio namo gyventojai ardė griuvėsius ir bandė išgelbėti savo kaimynus, laukdami gelbėtojų. Tarp jų buvo ir 19-metis Vladislavas Kalašnikovas. Nors per apšaudymą buvo sunaikintas jo paties butas, vaikinas skubėjo padėti kaimyninio namo gyventojams, rašo „Reuters“.
„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje
Europos diplomatai ir karo pareigūnai aptaria planą įkurti 40 kilometrų buferinę zoną tarp Ukrainos ir Rusijos fronto linijų. Šiame plane numatomas taikos palaikymo pajėgų dislokavimas, kad būtų kontroliuojamas ugnies nutraukimo režimas, rašo „Politico“.
Portugalija kirto Trumpui: jis elgiasi kaip „Rusijos agentas“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiuo metu elgiasi kaip „Rusijos agentas“, teikdamas pirmenybę Maskvai kare su Ukraina. Tai pareiškė Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, kalbėdamas jaunimo renginyje, praneša CNN.
M. Sousa aptarė tarptautinę situaciją ir šiuolaikinius iššūkius. Jis pavadino D. Trumpą naujo tipo politiniu lyderiu, kuris yra labiau emocingas ir orientuotas į tiesioginį kontaktą be tarpininkų.
JAV pritarė 825 mln. dolerių vertės ginklų pardavimui Ukrainai
JAV Valstybės departamentas pritarė maždaug 825 mln. dolerių (707,5 mln. eurų) vertės ginkluotės pardavimui Ukrainai, ketvirtadienį pranešė JAV Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (angl. Defense Security Cooperation Agency, DSCA).
Į šį paketą įtrauktos padidinto nuotolio raketos ir susijusi įranga, kurios prašė Kyjivas. Agentūra nurodė, kad Kongresas buvo apie tai informuotas, kaip yra įprasta parduodant ginklus kuriai nors užsienio šaliai.
„Šis siūlomas pardavimas padės siekti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų ir pagerinti šalies partnerės, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje jėga, saugumą“, – pareiškime teigė DSCA.
Pasak agentūros, ginkluotės pirkimui bus panaudota Jungtinių Valstijų, Danijos, Nyderlandų ir Norvegijos finansinė pagalba.
Ši žinia pasirodė po to, kai Rusija trečiadienio naktį paleido daugiau nei 600 bepiločių orlaivių ir raketų – tai buvo intensyviausias bombardavimas nuo liepos pabaigos, kuris buvo surengtas nepaisant jau kurį laiką dedamų diplomatinių pastangų užbaigti karą.
Rusijos smūgis Ukrainos sostinei: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 23
Žmonių, žuvusių per Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataką Ukrainos sostinėje Kyjive, kuri buvo įvykdyta rugpjūčio 28 d., skaičius padidėjo iki 23, gelbėjimo operacijos vis dar tęsiamos, platformoje „Telegram“ pranešė šio miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Deja, žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 23“, – sakoma paskelbtame įraše.
Rugpjūčio 27-28 d. naktį Rusijos kariuomenė sudavė kombinuotą raketų ir bepiločių orlaivių smūgį Kyjivui. Ševčenkos, Holosijivskio, Darnyckio, Dniprovskio ir Desnianskio rajonuose užfiksuoti dideli sunaikinimai.
Putino planai keičiasi: Turkija atskleidė, ko dabar siekia Rusija
Rusija nebesiekia visiškai kontroliuoti keturių Ukrainos regionų, kurie nuo visapusiško įsiveržimo pradžios jau yra iš dalies okupuoti. Tai pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas, duodamas interviu TGRT Haber TV.
„Pasakysiu taip: anksčiau rusai ketino užimti visų keturių regionų administracines ribas. Dabar jie atsisakė šių reikalavimų ir, išskyrus vieną vietą, lieka ties kontaktinėmis linijomis“, – sakė jis.
H. Fidanas pabrėžė, kad trečiojo derybų raundo Turkijoje tarp Ukrainos ir Rusijos metu pirmą kartą buvo pristatytos konkrečios abiejų šalių pozicijos.
Pasak jo, vėliau jos buvo aptartos JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikime Aliaskoje.
Turkijos užsienio reikalų ministras taip pat pažymėjo, jog dabar Rusija siekia perimti visą Donecko sritį bei išlaikyti pozicijas prie kontaktinės linijos Zaporižios srityje.
„Tai, kad jie (rusai) tai pasakė ir sutiko, kad tai bus įtvirtinta saugumo mechanizmu, iš tiesų yra kažkas neįprasto. Tai gali sudaryti pagrindą šiam karui, kuris tęsiasi jau beveik ketverius metus, užbaigti. Žinoma, yra aspektų, kuriuos sunku priimti abiem šalims, ypač ukrainiečiams“, – pabrėžė diplomatas.
H. Fidanas taip pat pripažino, kad praradus Donecko sritį Ukrainai būtų daug sunkiau apginti likusias teritorijas. Jo teigimu, tarptautinės saugumo garantijos padėtų stabilizuoti padėtį ir skatintų dialogą.