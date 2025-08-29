Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės

2025-08-29 09:08 / šaltinis: BNS
2025-08-29 09:08

Ukraina penktadienį pranešė, kad per Rusijos naktinius smūgius Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės.

Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės (nuotr. SCANPIX)
17

Ukraina penktadienį pranešė, kad per Rusijos naktinius smūgius Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės.

REKLAMA
0

„Deja, žuvo du žmonės – vyras ir moteris. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

Nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, centrinis šalies regionas Dnipropetrovskas iš esmės išvengė intensyvių kovų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariai įžengė į regioną, o Maskva atitinkamus pranešimus skelbė jau nuo praėjusio mėnesio.

S. Lysakas teigė, kad per drono smūgį Synelnykų rajone taip pat buvo sužeista 50 metų moteris.

Per atskirą išpuolį Dnipro mieste buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – 46 metų vyras, kurio būklė yra rimta, sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (3)
„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
„Griebiasi šiaudo“: Europa svarsto galimybę sukurti buferinę zoną Ukrainoje (7)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putino planai keičiasi: Turkija atskleidė, ko dabar siekia Rusija (70)
17 gyvybių nusinešęs smūgis Kyjive įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
18 gyvybių nusinešęs Maskvos smūgis Kyjivui įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį (32)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų