Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės

„Deja, žuvo du žmonės – vyras ir moteris. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, centrinis šalies regionas Dnipropetrovskas iš esmės išvengė intensyvių kovų.
Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariai įžengė į regioną, o Maskva atitinkamus pranešimus skelbė jau nuo praėjusio mėnesio.
S. Lysakas teigė, kad per drono smūgį Synelnykų rajone taip pat buvo sužeista 50 metų moteris.
Per atskirą išpuolį Dnipro mieste buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – 46 metų vyras, kurio būklė yra rimta, sakė jis.
